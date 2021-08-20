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Pantsir-S hava savunma sistemi, İsrail’in Suriye’ye fırlattığı 22 füzeyi vurdu
Pantsir-S hava savunma sistemi, İsrail’in Suriye’ye fırlattığı 22 füzeyi vurdu
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma güçlerinin Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinden, İsrail’in... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T22:38+0300
2021-08-20T22:38+0300
savunma
suriye
israil
saldırı
pantsir-s
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Suriye hava savunmasının devriye güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemlerinden 22 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı sonucu Suriyeli askerler arasında ölen veya yararlananların olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı kaydedildi.
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suriye, israil, saldırı, pantsir-s

Pantsir-S hava savunma sistemi, İsrail’in Suriye’ye fırlattığı 22 füzeyi vurdu

22:38 20.08.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girPantsir-S1
Pantsir-S1 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma güçlerinin Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinden, İsrail’in fırlattığı 22 füzeyi imha ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Suriye hava savunmasının devriye güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemlerinden 22 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı sonucu Suriyeli askerler arasında ölen veya yararlananların olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı kaydedildi.
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