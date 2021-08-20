Pantsir-S hava savunma sistemi, İsrail’in Suriye’ye fırlattığı 22 füzeyi vurdu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Suriye hava savunmasının devriye güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemlerinden 22 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı sonucu Suriyeli askerler arasında ölen veya yararlananların olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı kaydedildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma güçlerinin Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinden, İsrail’in fırlattığı 22 füzeyi imha ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Suriye hava savunmasının devriye güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S sistemlerinden 22 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı sonucu Suriyeli askerler arasında ölen veya yararlananların olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı kaydedildi.