Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/yds-icin-basvurular-basladi-1048183710.html
YDS için başvurular başladı
YDS için başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T10:46+0300
2021-08-20T10:46+0300
türkiye
eğitim
ösym
yds
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak 'https://ais.osym.gov.tr"'adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e58bce9803ac35dd20952ec64c78b69c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, ösym, yds

YDS için başvurular başladı

10:46 20.08.2021
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.
Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak 'https://ais.osym.gov.tr"'adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:42İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
11:35Arnavutköy'de fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
11:33'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
11:20Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
11:20Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak
11:20Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
11:20Kırım’dan Türkiye’ye çağrı: Kırım Platformu zirvesini boykot edin
11:06Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de: Ön sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı
10:46YDS için başvurular başladı
10:44Metiner: Taliban ve yönetimine dair söz sarfederken bin düşünmek gerek
10:44Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle neredeyse bin kişi hayatını kaybetti
10:301 yılda konut fiyatları yüzde 51 arttı
10:25Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliği kabul edildi
10:08Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi
10:05Meteoroloji'den Trabzon ve Giresun için uyarı
10:04Ahmet Hakan: ‘Taliban geldi, laiklik elden gitti’ türü cahilce yorumlara kulak asmayın
09:56Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
09:54Taliban, Avustralya vatandaşlarının tahliye uçuşlarını engelledi
09:46Çavuşoğlu ve Akar’dan Afganistan değerlendirmeleri
09:32Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'ye ihtiyacımız var