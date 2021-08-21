https://tr.sputniknews.com/20210821/kalin-baskalarinin-caresizligi-uzerinden-haz-devsirmek-ticaretini-yapmak-iste-modern-barbarlik-1048209898.html

Kalın: Başkalarının çaresizliği üzerinden haz devşirmek, ticaretini yapmak, işte modern barbarlık

Kalın: Başkalarının çaresizliği üzerinden haz devşirmek, ticaretini yapmak, işte modern barbarlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'nin Afganistan'dan kaçmaya çalışan 2 Afgan'ın, C-17 askeri nakliye uçağından... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T11:49+0300

2021-08-21T11:49+0300

2021-08-21T11:49+0300

dünya

abd

ibrahim kalın

kabil

tişört

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık" diye yazdı.

kabil

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abd, ibrahim kalın, kabil, tişört