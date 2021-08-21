https://tr.sputniknews.com/20210821/roskomnadzor-google-ve-applein-navalniy-uygulamasini-magazalarindan-kaldirmasini-istedi-1048206796.html

Roskomnadzor, Google ve Apple'ın 'Navalnıy' uygulamasını, mağazalarından kaldırmasını istedi

Roskomnadzor, Google ve Apple'ın 'Navalnıy' uygulamasını, mağazalarından kaldırmasını istedi

Roskomnadzor’un, Google ve Apple'dan 'Navalnıy' uygulamasını, uygulama mağazalarından kaldırmasını talep ettiği bildirildi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T04:00+0300

2021-08-21T04:00+0300

2021-08-21T04:00+0300

dünya

apple

google

uygulama

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)

aleksey navalnıy

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Google ve Apple’dan ‘Navalnıy’ uygulamasının, uygulama mağazalarından kaldırmalarının talep edildiği belirtildi.‘Navalnıy’ uygulamasının kaldırılması talebinin Başsavcılıktan geldiğine vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Başsavcılığı'nın, Moskova Kent Mahkemesi'nin 9 Haziran 2021 tarihli ‘Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) faaliyetlerinin aşırılık yanlısı olarak tanınması ve bununla bağlantılı olarak vakfın ve katılımcılarının faaliyetlerinin tasfiye edilmesi ve yasaklanması’ kararına dayanarak, FBK’nın bilgi kaynaklarına erişiminin kısıtlanması talebi üzerine, uygulamanın kaldırılması istenmiştir” denildi.Açıklamada ayrıca, uygulamanın, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282. maddesinin 2. fıkrası uyarınca suç sayılan ‘aşırılık yanlısı örgütün faaliyet ve etkinliklerini sürdürmek’ için kullanıldığı belirtildi.

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apple, google, uygulama, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), aleksey navalnıy