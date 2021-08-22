https://tr.sputniknews.com/20210822/ankarada-15-yasindaki-kiz-cocuguna-siddet-uygulayan-2-kisi-tutuklandi-1048235058.html

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T20:17+0300

2021-08-22T20:17+0300

2021-08-22T20:21+0300

türkiye

şiddet

kız çocuğu

ankara

tutuklama

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, 'çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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şiddet, kız çocuğu, ankara, tutuklama