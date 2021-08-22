https://tr.sputniknews.com/20210822/kilicdaroglu-ingiltereye-sesleniyorum-kimseyi-bizim-topraklarimiza-bu-usulle-getiremezsiniz-1048236723.html

Kılıçdaroğlu: İngiltere'ye sesleniyorum, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz

Kılıçdaroğlu: İngiltere'ye sesleniyorum, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan İngiltere Savunma Bakanı'nın ülkesinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T22:57+0300

2021-08-22T22:57+0300

2021-08-22T23:49+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

ingiltere

afgan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak." "Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan! "İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!"Kemal Kılıçdaroğlu Dışişleri Bakanlığı'nın İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da merkez kurulma planlarının olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamasının ardından Twitter hesabından şunları ifade etti:

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, ingiltere, afgan