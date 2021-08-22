Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210822/putin-afganistandaki-militanlarin-siginmaci-gorunumunde-ulkemize-girmesini-istemiyoruz-1048228820.html
Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz
Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi. Rusya lideri, Afganistan’daki durumun... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T14:10+0300
2021-08-22T15:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044929037_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_c6180bff6d15eee5aa338af7b90f02ed.jpg
Putin, Afganistanlı sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı olduklarını, zira bu kişilerin içinde militanların bulunabileceğini ve bu ülkelerden de kolayca Rusya topraklarına sızabileceklerini söyledi.Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti: “Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim?” sorusunu soran Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi: Rusya lideri, “Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden birtakım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz” vurgusunu yaptı.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044929037_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_93738994ea94510e5f91442757e3b862.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, afganistan

Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz

14:10 22.08.2021 (güncellendi: 15:00 22.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi. Rusya lideri, Afganistan’daki durumun Rusya’nın güvenliği ile doğrudan ilişkisi olduğunu belirtti.
Putin, Afganistanlı sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı olduklarını, zira bu kişilerin içinde militanların bulunabileceğini ve bu ülkelerden de kolayca Rusya topraklarına sızabileceklerini söyledi.
Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar, kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım.”

Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim?” sorusunu soran Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi:
“Sayıları binleri, yüz binler, hatta milyonları bulabilir. Bizimse yakın müttefiklerimiz olan komşularımız ile aramızda vize uygulaması bulunmuyor, onlarla paylaştığımız sınır ise bin kilometre. Diyelim ki (sığınmacılarla gelen bir militan) bir arabaya bindi ya da bir eşeğe bindi ve bozkırda yola koyuldu. O zaman biz bu durumla ne yapacağız?”
Rusya lideri, “Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden birtakım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz” vurgusunu yaptı.
2050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:08Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi: Kimse 'Uygun değil' demedi
14:53Prof. Dr. Oktay Demirkıran: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı
14:50Afganistan'da iletişim bakanıydı, Almanya'da bisikletli kurye olduğu ortaya çıktı
14:31MEB pansiyonlarına yeni personel alınacak
14:31Kabil havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
14:19İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sonrası şüpheli ölüm: İnceleme başlatıldı
14:10Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz
14:06NATO: Kabil havalimanındaki tahliyeler sırasında en az 20 sivil öldü
14:03Taksim'de turistlerin taksici isyanı: Taksimetreyi açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araca almadı
13:43Korona hastalarında yoğun bakıma yatış sıralaması açıklandı
13:40Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 yıllık pınar kurudu
13:37Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti: Maddi bir isteğim yok, ailem olsun istiyorum
13:18Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı
13:11Tülin Şahin: Babası, kızımı kaçırıp fidye isteyecek
13:09Çeşme kuruduğu için susuz kalan yavru geyik tedavi altına alındı
13:00İngiltere: Taliban konusunda Rusya ve Çin’in işbirliğine ihtiyacımız var
12:47Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
12:45İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
12:33Rusya Dışişleri: Ukrayna’da düzenlenecek Kırım Platformu’na katılan ülkeleri not ediyoruz
12:12IŞİD'linin cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı