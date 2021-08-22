https://tr.sputniknews.com/20210822/putin-afganistandaki-militanlarin-siginmaci-gorunumunde-ulkemize-girmesini-istemiyoruz-1048228820.html

Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz

Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi. Rusya lideri, Afganistan’daki durumun... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T14:10+0300

2021-08-22T14:10+0300

2021-08-22T15:00+0300

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rusya

vladimir putin

afganistan

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Putin, Afganistanlı sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı olduklarını, zira bu kişilerin içinde militanların bulunabileceğini ve bu ülkelerden de kolayca Rusya topraklarına sızabileceklerini söyledi.Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti: “Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim?” sorusunu soran Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi: Rusya lideri, “Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden birtakım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz” vurgusunu yaptı.

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rusya, vladimir putin, afganistan