https://tr.sputniknews.com/20210823/cnn-abd-kabil-havalimanina-kabul-politikasini-degistiriyor-1048246629.html

CNN: ABD, Kabil havalimanına kabul politikasını değiştiriyor

CNN: ABD, Kabil havalimanına kabul politikasını değiştiriyor

CNN, ABD'nin kontrol altında tuttuğu Kabil'deki havalimanına giriş şartlarında değişikliğine gidildiğini açıkladı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T11:25+0300

2021-08-23T11:25+0300

2021-08-23T11:56+0300

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CNN'in haberine göre ABD, Pazartesi gününden itibaren yalnızca ABD vatandaşlarının, diğer NATO ülkelerinden kişilerin ve yeşil kart sahiplerinin Kabil havaalanına girmesine izin verecek. CNN'e konuşan kaynak ayrıca, Afganistan'daki NATO misyonu veya batılı ajanslar için çalışan ve ABD'nin Özel Göçmen Vizesi programına başvuran birçok Afgan'ın havaalanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-baskani-bidendan-afganistan-aciklamasi-cok-sayida-ulkenin-lideriyle-birlikte-calisiyoruz-1048237305.html

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