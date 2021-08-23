https://tr.sputniknews.com/20210823/dso-baskani-ucuncu-doz-asi-uygulamalari-ertelenmeli-1048252501.html
DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli
DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üçüncü doz aşı uygulamalarında ertelemeye gidilmesi gerektiğini söyledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T14:25+0300
2021-08-23T14:25+0300
2021-08-23T14:29+0300
koronavirüs
dsö
açıklama
aşı
salgın
tedros adhanom ghebreyesus
kovid-19
üçüncü doz
ikinci doz
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DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya yüzde 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Ghebreyesus, bu yüzden Kovid-19'un güçlendirici doz olarak uygulanan üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Ziyareti sırasında aşılama oranlarının küresel olarak artmaması durumunda koronavirüsün daha güçlü varyantları gelişebileceğini ve üçüncü doz olarak uygulanması planlanan aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210823/ucuncu-doz-asi-delta-varyantina-karsi-ciddi-derecede-bagisiklik-sagliyor-1048251230.html
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dsö, açıklama, aşı, salgın, tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19, üçüncü doz, ikinci doz
DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli
14:25 23.08.2021 (güncellendi: 14:29 23.08.2021)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üçüncü doz aşı uygulamalarında ertelemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.
DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya yüzde 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.
Ghebreyesus, bu yüzden Kovid-19'un güçlendirici doz olarak uygulanan üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini ifade etti.
Ziyareti sırasında aşılama oranlarının küresel olarak artmaması durumunda koronavirüsün daha güçlü varyantları gelişebileceğini ve üçüncü doz olarak uygulanması planlanan aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini sözlerine ekledi.