https://tr.sputniknews.com/20210823/dso-baskani-ucuncu-doz-asi-uygulamalari-ertelenmeli-1048252501.html

DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli

DSÖ: Üçüncü doz aşı uygulamaları ertelenmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üçüncü doz aşı uygulamalarında ertelemeye gidilmesi gerektiğini söyledi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:25+0300

2021-08-23T14:25+0300

2021-08-23T14:29+0300

koronavirüs

dsö

açıklama

aşı

salgın

tedros adhanom ghebreyesus

kovid-19

üçüncü doz

ikinci doz

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DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya yüzde 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Ghebreyesus, bu yüzden Kovid-19'un güçlendirici doz olarak uygulanan üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Ziyareti sırasında aşılama oranlarının küresel olarak artmaması durumunda koronavirüsün daha güçlü varyantları gelişebileceğini ve üçüncü doz olarak uygulanması planlanan aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210823/ucuncu-doz-asi-delta-varyantina-karsi-ciddi-derecede-bagisiklik-sagliyor-1048251230.html

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dsö, açıklama, aşı, salgın, tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19, üçüncü doz, ikinci doz