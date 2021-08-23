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https://tr.sputniknews.com/20210823/kazdaglarindaki-yangina-29-helikopter-4-ucakla-mudahale-suruyor-1048262689.html
Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor
Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor
Kazdağları’nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:17+0300
2021-08-23T19:51+0300
türkiye
orman yangını
orman
kazdağları
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Kazdağları’nda sabah 09.18’de başlayan yangın Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yangına 30 kadar arozöz, 140 yangın söndürme personeli, 29 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor.Zaman zaman uçak ve helikopter pilotları alçak irtifalara inerek yangına müdahale için manevra yaparken, heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oluyorlar. Bölgedeki hava trafik yoğunluğu ise Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İHA ve gözlem helikopterleri tarafından yangın komuta merkezine gönderilen görüntüler ile sağlanıyor. Havadan müdahalenin gün batımına kadar devam etmesi beklenirken, karadan ise ekipler yangın bölgesine geçiş için dozerler ile yolları açmaya çalışıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “4 uçak, 29 helikopter bölgede görev yapıyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210823/canakkle-tavaklida-bir-ayda-9-kez-orman-yangini-cikti-1048260258.html
https://tr.sputniknews.com/20210823/manavgatta-jandarmanin-yakaladigi-yangin-suphelisi-hastanede-oldu-1048257738.html
türkiye
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orman yangını, orman, kazdağları

Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor

19:17 23.08.2021 (güncellendi: 19:51 23.08.2021)
© İHA Kazdağları'nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi sürdürüyor.
 Kazdağları'nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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Kazdağları’nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi sürdürüyor.
Kazdağları’nda sabah 09.18’de başlayan yangın Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yangına 30 kadar arozöz, 140 yangın söndürme personeli, 29 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor.
Zaman zaman uçak ve helikopter pilotları alçak irtifalara inerek yangına müdahale için manevra yaparken, heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oluyorlar. Bölgedeki hava trafik yoğunluğu ise Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İHA ve gözlem helikopterleri tarafından yangın komuta merkezine gönderilen görüntüler ile sağlanıyor.
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Havadan müdahalenin gün batımına kadar devam etmesi beklenirken, karadan ise ekipler yangın bölgesine geçiş için dozerler ile yolları açmaya çalışıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “4 uçak, 29 helikopter bölgede görev yapıyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz” denildi.
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