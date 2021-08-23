https://tr.sputniknews.com/20210823/kazdaglarindaki-yangina-29-helikopter-4-ucakla-mudahale-suruyor-1048262689.html

Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor

Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor

Kazdağları’nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T19:17+0300

2021-08-23T19:17+0300

2021-08-23T19:51+0300

türkiye

orman yangını

orman

kazdağları

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Kazdağları’nda sabah 09.18’de başlayan yangın Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yangına 30 kadar arozöz, 140 yangın söndürme personeli, 29 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor.Zaman zaman uçak ve helikopter pilotları alçak irtifalara inerek yangına müdahale için manevra yaparken, heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oluyorlar. Bölgedeki hava trafik yoğunluğu ise Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İHA ve gözlem helikopterleri tarafından yangın komuta merkezine gönderilen görüntüler ile sağlanıyor. Havadan müdahalenin gün batımına kadar devam etmesi beklenirken, karadan ise ekipler yangın bölgesine geçiş için dozerler ile yolları açmaya çalışıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “4 uçak, 29 helikopter bölgede görev yapıyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz” denildi.

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https://tr.sputniknews.com/20210823/manavgatta-jandarmanin-yakaladigi-yangin-suphelisi-hastanede-oldu-1048257738.html

türkiye

kazdağları

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orman yangını, orman, kazdağları