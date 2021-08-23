'NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ‘Rus tehdidinin’ daha da şişirilmesine yol açabilir'

"Ancak, bu operasyonların feci sonuçları, başlangıç noktasına geri dönerek doldurulabilecek yeni bir anlamsal boşluğu ortaya çıkardı. ‘Doğudan gelen tehdit’ kavramı ortadan kalktı. Ukrayna'daki darbe ve ittifakın temel çıkarlarını hiçbir şekilde etkilemeyen sonraki olaylar, 1949 yıllında belirlenen amaca geri dönmek için ideolojik bir gerekçe olarak kullanıldı. Bu bağlamda, en azından öngörülebilir gelecekte, ittifakın büyük operasyonlar çağına çizgi çeken Afgan macerasının sona ermesi, ‘Rus tehdidinin’ daha da şişirilmesine yol açabilir."