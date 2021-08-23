https://tr.sputniknews.com/20210823/prof-dr-umit-ozdag-emperyalizm-uygun-zaman-geldiginde-sinir-hattinda-karisiklik-yaratacak-1048251857.html

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Emperyalizm uygun zaman geldiğinde sınır hattında karışıklık yaratacak

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Emperyalizm uygun zaman geldiğinde sınır hattında karışıklık yaratacak

Ayyıldız Hareketi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ “Emperyalizm, Türkiye’ye bir tür demografik saldırı başlattı. Suriyeliler kitleler halinde Türkiye’ye... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:14+0300

2021-08-23T14:14+0300

2021-08-23T14:14+0300

seyir hali

abd

suriye

pkk

beşar esad

ümit özdağ

göçmen

afgan

demografik yapı

ayyıldız hareketi

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Prof. Dr. Ümit Özdağ: Emperyalizm uygun zaman geldiğinde sınır hattında karışıklık yaratacak 23.08.2021 SEYİR HALİ

Ayyıldız Hareketi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye’ye gelen göç dalgalarını ve ABD’nin Ortadoğu politikasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.ABD’nin Ortadoğu’daki politikaları hakkında Özdağ, şunları söyledi:“Ortadoğu’da ‘Büyük Kürdistan’ kurulmak isteniyor. Bu ‘Büyük Kürdistan’ın kurulması dört ülkenin topraklarının dağılmasına bağlı, bunlar sırasıyla: Irak, Suriye, Türkiye, İran. Irak bildiğiniz gibi ardı ardına iki savaşla ABD tarafından dağıtıldı. Mezhep ve etnisite merkezli olarak tekrar organize edildi. Irak’ın kuzeyine bir Kürdistan yerleştirildi. Federe adı altında ama kendi ordusu var. Amerika’nın Ortadoğu’da en büyük güçlerinden birine Erbil’de ev sahipliği yapıyor. Elemanlarının önemli bir bölümü ABD’de yetiştirildi ve bunun yanına Suriye’de PKK kontrolünde bir ‘PKKistan’ kuruluyor. Yine ABD tarafından kuruluyor. ABD bu bölgede PKK’ya askeri ve politik eğitim veriyor. PKK unsurlarını Türk Silahlı Kuvvetleri ile hibrit savaş verebilecek bir yarı ordu şekline sokuyor. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri hariç bir model ordu ile savaşabilecek yeteneğe kavuşturuyor.”‘Ne yapılmak istenirse istensin bu milli birlik, emperyalizm tarafından bozulamıyor’Özdağ, Türkiye’nin sosyolojik yapısını “Bu arada Türkiye sosyolojik yapısı bir millet üzerine dayalı, değişik kültürel etnik yapılar Türk milleti çatısı altında kültür ve devlet geleneğiyle bin yıllık bir geçmiş zemininde Anadolu’da bir aradalar ve ne yapılmak istenirse istensin bu milli birlik, emperyalizm tarafından bozulamıyor. Bizi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-antilaik diye birbirimize düşürmek istediler ama bunu bir türlü beceremiyorlar” diye tanımladı.Özdağ “Emperyalizm bunun üzerine Türkiye’ye bir tür demografik saldırı başlattı. Suriyeliler kitleler halinde Türkiye’ye getirildiler. Getirilme sürecinin başlangıcını Erdoğan ve Davutoğlu yaptılar. Onların kafasındaki 100 bin tane Suriyeli geldikten sonra Birleşmiş Milletler çatısı altında Suriye’ye bir askeri müdahale olacak. Beşar Esad devrilecek ve yerine Müslüman Kardeşler’den AKP’nin kontrolünde bir siyasetçi getirilecekti ama 100 bin değil onun 53 katı olan 5 milyon 300 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Aradan on sene geçti. Beşar Esad hala görevde, Davutoğlu görevden gitti. Muhtemelen Erdoğan gittikten sonra da Beşar Esad kalmaya devam edecek. Çünkü Rusya ve İran, Libya’da seyretmişlerdi. Yaşamsal menfaat olarak görmemişlerdi bu bölgeyi o aşamada ama Suriye’nin kendileri için yaşamsal çıkar alanı olduğu değerlendirmesini yaparak ABD’nin yapmayı göze alamadığı şeyi göze alıp ordularını Suriye’ye indirerek mücadele ettiler ve Beşar Esad’ın görevde kalmasını sağladılar” diye devam etti.‘Suriyeliler, Türkiye’de de kitleler halinde artıyorlar’Suriyelilerin kitleler halinde arttığı görüşünü belirten Özdağ, oluşan demografik dağılımı “Şanlıurfa’da bugün 700 binin üzerinde Suriyeli var. Gaziantep’te 700 bin civarında, Hatay’da 700 bin civarında, Kilis’te Türkler azınlıkta fiiliyatta 80 bin Türk 130 bin Suriyeli var. Adana’da 450 bin civarında keza Mersin’de 450 bin civarında Suriyelinin olduğunu biliyoruz. İstanbul’da ise bu sayı 1 milyona dayanmış durumda ve Türkiye’de de kitleler halinde artıyorlar” diye aktardı.‘Dokuz sene sonra Hatay’da Türkler ile Suriyelilerin sayısı eşit olacak’Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmayı paylaşan Özdağ, ileriye yönelik nüfus dağılım tahmininde bulundu:“Hacettepe Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı’nın finansmanıyla yapmış olduğu bir araştırma var. Bir Suriyeli kadın ortalama 5.3 çocuk doğuruyor. Bu Türklerde 1.9, bir milletin artması için ortalama 2.1 minimum eşik yani Türklerin sayısı azalırken Türkiye’de Suriyelilerin sayısı Türklerden üç kat daha hızlı artıyor. Bunun neticesinde dokuz sene sonra Hatay’da Türkler ile Suriyelilerin sayısı eşit olacak. Onuncu senede Suriyeliler Türklerin önüne geçecekler. Gaziantep, Şanlıurfa aynı kaderi bekliyor. 20 sene sonra Adana’da, Mersin’de Suriyeli sayısı iki milyona yaklaşacak. Kırıkhan, Reyhanlı gibi Hatay’ın ilçelerinde Türkler azınlık durumdalar.”‘Türkiye bir iç çatışmaya sürüklenecek’Özdağ “Emperyalizm uygun zamanlar ve şartlar geldiğinde bu sınır hattında büyük bir karışıklık yaratacak. Türkiye bir iç çatışmaya sürüklenecek. Türkiye bir iç çatışma için varlığını koruma mücadelesi verirken Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde konuşlanmış olan emperyalizmin desteklediği PKK, PYD gibi örgütler Türkiye’ye müdahalede bulunarak bir ucu Karadeniz’e uzanan diğer ucu Akdeniz’e uzanan bir Kürdistan kurma mücadelesi verecekler” diye ekledi.

suriye

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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abd, suriye, pkk, beşar esad, ümit özdağ, göçmen, afgan, demografik yapı, ayyıldız hareketi , аудио