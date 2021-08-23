https://tr.sputniknews.com/20210823/putin-radikal-islamcilarin-afganistandan-bolgemize-sizmalarini-engellemeliyiz-1048253826.html

Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz

Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Orta Asya’daki müttefiklerinin liderlerine, radikal İslamcıların Afganistan’dan bölgelerine sızmasının önünü almanın çok... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:10+0300

2021-08-23T15:10+0300

2021-08-23T15:13+0300

vladimir putin

afganistan

taliban

dmitriy peskov

diplomatik misyon

taliban kontrolünde afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048253800_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_47a9e05fcdfbbf17dc6286208a748ef0.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki müttefikleri ile video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan’dan bölgelerine sızabilecek radikal İslamcıları uzakta tutmaları gerektiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığına göre Rusya lideri ayrıca, Afganistan’daki aşırılıkçı İslamcıların, sosyal medya aracılığı ile Rusya ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarını kendi saflarına çekme çabalarının önüne geçmeleri gerektiğini de söyledi.Rusya Devlet Başkanı ve toplantıdaki diğer liderler, IŞİD’in Afganistan’da hâlâ varlığını sürdürdüğü ve tehdit oluşturduğuna ilişkin endişelerini dile getirdiler.Putin, Afganistan’a ilişkin, uyuşturucu ticaretinin de yakından izlenmesi gereken hususlardan birisi olduğunu belirtti.Kremlin: Rusya, Afganistan’da olanlara ne askeri ne diplomatik anlamda müdahil olacakKremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin Afganistan toplantısının içeriğini aktardığı basın toplantısında, ’Taliban’a karşı direnen Pençşir Vadisi’ndeki güçlere askeri yardım yapmak da dahil Rusya’nın Afganistan’da olanlara müdahil olma planı olup olmadığı’ sorusu karşısında şunları söyledi:‘Afganistan’daki durumun düzene girmesi için Rusya’nın diplomatik çabalarını ortaya koyma gibi bir planının olup olmadığı’ sorusu karşısındaysa, Kremlin Sözcüsü, “Bu söz konusu değil” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210821/rusya-savunma-bakanligindan-afganistandaki-durumla-ilgili-degerlendirme-1048208380.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, afganistan, taliban, dmitriy peskov, diplomatik misyon