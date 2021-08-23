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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/putin-radikal-islamcilarin-afganistandan-bolgemize-sizmalarini-engellemeliyiz-1048253826.html
Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz
Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Orta Asya’daki müttefiklerinin liderlerine, radikal İslamcıların Afganistan’dan bölgelerine sızmasının önünü almanın çok... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:10+0300
2021-08-23T15:13+0300
vladimir putin
afganistan
taliban
dmitriy peskov
diplomatik misyon
taliban kontrolünde afganistan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki müttefikleri ile video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan’dan bölgelerine sızabilecek radikal İslamcıları uzakta tutmaları gerektiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığına göre Rusya lideri ayrıca, Afganistan’daki aşırılıkçı İslamcıların, sosyal medya aracılığı ile Rusya ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarını kendi saflarına çekme çabalarının önüne geçmeleri gerektiğini de söyledi.Rusya Devlet Başkanı ve toplantıdaki diğer liderler, IŞİD’in Afganistan’da hâlâ varlığını sürdürdüğü ve tehdit oluşturduğuna ilişkin endişelerini dile getirdiler.Putin, Afganistan’a ilişkin, uyuşturucu ticaretinin de yakından izlenmesi gereken hususlardan birisi olduğunu belirtti.Kremlin: Rusya, Afganistan’da olanlara ne askeri ne diplomatik anlamda müdahil olacakKremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin Afganistan toplantısının içeriğini aktardığı basın toplantısında, ’Taliban’a karşı direnen Pençşir Vadisi’ndeki güçlere askeri yardım yapmak da dahil Rusya’nın Afganistan’da olanlara müdahil olma planı olup olmadığı’ sorusu karşısında şunları söyledi:‘Afganistan’daki durumun düzene girmesi için Rusya’nın diplomatik çabalarını ortaya koyma gibi bir planının olup olmadığı’ sorusu karşısındaysa, Kremlin Sözcüsü, “Bu söz konusu değil” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210821/rusya-savunma-bakanligindan-afganistandaki-durumla-ilgili-degerlendirme-1048208380.html
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vladimir putin, afganistan, taliban, dmitriy peskov, diplomatik misyon

Putin: Radikal İslamcıların, Afganistan'dan bölgemize sızmalarını engellemeliyiz

15:10 23.08.2021 (güncellendi: 15:13 23.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Orta Asya’daki müttefiklerinin liderlerine, radikal İslamcıların Afganistan’dan bölgelerine sızmasının önünü almanın çok mühim olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki müttefikleri ile video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afganistan’dan bölgelerine sızabilecek radikal İslamcıları uzakta tutmaları gerektiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığına göre Rusya lideri ayrıca, Afganistan’daki aşırılıkçı İslamcıların, sosyal medya aracılığı ile Rusya ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarını kendi saflarına çekme çabalarının önüne geçmeleri gerektiğini de söyledi.
Rusya Devlet Başkanı ve toplantıdaki diğer liderler, IŞİD’in Afganistan’da hâlâ varlığını sürdürdüğü ve tehdit oluşturduğuna ilişkin endişelerini dile getirdiler.
Putin, Afganistan’a ilişkin, uyuşturucu ticaretinin de yakından izlenmesi gereken hususlardan birisi olduğunu belirtti.

Kremlin: Rusya, Afganistan’da olanlara ne askeri ne diplomatik anlamda müdahil olacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin Afganistan toplantısının içeriğini aktardığı basın toplantısında, ’Taliban’a karşı direnen Pençşir Vadisi’ndeki güçlere askeri yardım yapmak da dahil Rusya’nın Afganistan’da olanlara müdahil olma planı olup olmadığı’ sorusu karşısında şunları söyledi:
“Afganistan’daki olanlar ülkeyi potansiyel olarak yeni bir iç savaşa götürebilir. Yaşananlar çok tehlikeli ve riskli. Tabii ki kimsenin bu olanlara müdahil olma planı yok.”
‘Afganistan’daki durumun düzene girmesi için Rusya’nın diplomatik çabalarını ortaya koyma gibi bir planının olup olmadığı’ sorusu karşısındaysa, Kremlin Sözcüsü, “Bu söz konusu değil” yanıtını verdi.
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