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https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-iran-ve-cin-basra-korfezinde-donanma-tatbikati-duzenleyecek-1048250144.html
Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek
Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek
Rusya, İran ve Çin’in 2011 sonunda ya da 2022 başında Basra Körfezi’nde donanma tatbikatları düzenleyecekleri belirtildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:25+0300
2021-08-23T13:25+0300
2021-08-23T13:25+0300
dünya
rusya
çin
iran
tatbikat
basra körfezi
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Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, bu senenin sonunda ya da gelecek senenin başında Basra Körfezi’nde İran ve Çin ile donanma tatbikatları düzenleyeceklerini söyledi.Cagaryan, tatbikatlar sırasında uluslararası denizciliğin güvenliğini sağlama ve deniz korsanları ile mücadele yönünde eylemleri koordine etmeye odaklanacaklarını kaydetti.Rusya’nın Tahran Büyükelçisi, söz konusu tatbikatlarda Rusya, İran ve Çin’in savaş gemilerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.
rusya
çin
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rusya, çin, iran, tatbikat, basra körfezi
Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek
Rusya, İran ve Çin’in 2011 sonunda ya da 2022 başında Basra Körfezi’nde donanma tatbikatları düzenleyecekleri belirtildi.
Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, bu senenin sonunda ya da gelecek senenin başında Basra Körfezi’nde İran ve Çin ile donanma tatbikatları düzenleyeceklerini söyledi.
Cagaryan, tatbikatlar sırasında
uluslararası
denizciliğin
güvenliğini sağlama
ve deniz korsanları ile mücadele yönünde eylemleri koordine etmeye odaklanacaklarını kaydetti.
Rusya’nın Tahran Büyükelçisi, söz konusu tatbikatlarda Rusya, İran ve Çin’in
savaş gemilerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.