https://tr.sputniknews.com/20210823/rusya-iran-ve-cin-basra-korfezinde-donanma-tatbikati-duzenleyecek-1048250144.html

Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek

Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi’nde donanma tatbikatı düzenleyecek

Rusya, İran ve Çin’in 2011 sonunda ya da 2022 başında Basra Körfezi’nde donanma tatbikatları düzenleyecekleri belirtildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:25+0300

2021-08-23T13:25+0300

2021-08-23T13:25+0300

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tatbikat

basra körfezi

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Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, bu senenin sonunda ya da gelecek senenin başında Basra Körfezi’nde İran ve Çin ile donanma tatbikatları düzenleyeceklerini söyledi.Cagaryan, tatbikatlar sırasında uluslararası denizciliğin güvenliğini sağlama ve deniz korsanları ile mücadele yönünde eylemleri koordine etmeye odaklanacaklarını kaydetti.Rusya’nın Tahran Büyükelçisi, söz konusu tatbikatlarda Rusya, İran ve Çin’in savaş gemilerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.

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çin

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basra körfezi

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rusya, çin, iran, tatbikat, basra körfezi