https://tr.sputniknews.com/20210824/bogazici-rektoru-inciden-aciklama-disiplin-sorusturmalarini-iptal-edecegim-1048297390.html

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci’den açıklama: Disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci’den açıklama: Disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci, “Bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:41+0300

2021-08-24T17:41+0300

2021-08-24T17:45+0300

türkiye

naci inci

boğaziçi üniversitesi

soruşturma

melih bulu

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Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolarla karşılaşan Prof. Dr. Naci İnci sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.İnci, bugüne kadar kendisiyle ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi için talimatını birimlere ileteceğini belirtti. İnci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur'Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, ‘öteki'nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımının kampüsümüzde hakim olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim. Ümidim karşılıklı saygı çerçevesinde görüşlerimizi paylaşırken, üniversitemiz için en iyisini yapmaktır.”Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve görevden alınan Melih Bulu'nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atanmasına da tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti.

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naci inci, boğaziçi üniversitesi, soruşturma, melih bulu