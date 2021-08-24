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Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
Trabzon'da bir pideci, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin sipariş ettiği yemeğin fişine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazarak... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T14:48+0300
2021-08-24T14:48+0300
türkiye
tokyo
boksör
rusya olimpiyat komitesi (roc)
busenaz sürmeneli
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör, 12 Ağustos'ta memleketi Trabzon'a döndü.Kentteki evine 16 Ağustos'ta pide sipariş eden Sürmeneli'den, iş yeri sahibi Abdullah Bektaş ücret almadı. Bektaş, fişin üzerine yazdığı "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" sözleriyle minnet duygularını ilettiği milli sporcuyu duygulandırdı.Abdulkadir Bektaş, Busenaz'ın hemen hemen her maç sonrası uçakla Trabzon'a geldiğinde pide yemek için iş yerine geldiğini belirterek, yıllardır müşterisi olduğunu söyledi.Yıllardır Trabzon'da pide üzerine çalıştığını ifade eden Bektaş, "Tokyo'dan döndükten sonra pidemizi özlemiş. Beni aradı, 'Abi bana pide gönderebilir misin?' dedi. Pideleri hazırladıktan sonra fişin üzerine not yazarak, başarısını kutladık" dedi.Sürmeneli'nin sosyal medyasında paylaşım yaparak kendilerine teşekkür etmesiyle mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "Paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Bektaş, Trabzon'dan böylesine başarılı bir sporcunun çıkmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Busenaz'ı onore etmek için fişe not eklediğini aktaran Bektaş, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin.' yazdık. Zaten şampiyonluğu da attığı son yumruğun getirdiğini düşünüyorum. Öyle kalbimizden geçti ve paylaştık" ifadelerini kullandı.Bektaş, Cahit Süme'ye de hazırladığı pidenin fişine, "Sayın hocam, siz Tokyo'da vermiş olduğunuz taktiklerle gelen şampiyonluk madalyası ile hesabı ödediniz" yazarak emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.
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tokyo, boksör, rusya olimpiyat komitesi (roc), busenaz sürmeneli

Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti

14:48 24.08.2021
© AABusenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti
Busenaz Sürmeneli'ye Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin jesti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Trabzon'da bir pideci, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin sipariş ettiği yemeğin fişine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazarak milli boksöre jest yaptı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör, 12 Ağustos'ta memleketi Trabzon'a döndü.
Kentteki evine 16 Ağustos'ta pide sipariş eden Sürmeneli'den, iş yeri sahibi Abdullah Bektaş ücret almadı. Bektaş, fişin üzerine yazdığı "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" sözleriyle minnet duygularını ilettiği milli sporcuyu duygulandırdı.
Abdulkadir Bektaş, Busenaz'ın hemen hemen her maç sonrası uçakla Trabzon'a geldiğinde pide yemek için iş yerine geldiğini belirterek, yıllardır müşterisi olduğunu söyledi.
Yıllardır Trabzon'da pide üzerine çalıştığını ifade eden Bektaş, "Tokyo'dan döndükten sonra pidemizi özlemiş. Beni aradı, 'Abi bana pide gönderebilir misin?' dedi. Pideleri hazırladıktan sonra fişin üzerine not yazarak, başarısını kutladık" dedi.
Sürmeneli'nin sosyal medyasında paylaşım yaparak kendilerine teşekkür etmesiyle mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "Paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Bektaş, Trabzon'dan böylesine başarılı bir sporcunun çıkmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ülkemizin, bizim ve ayrıca Trabzonspor'un sporcusu olması nedeniyle ayrı gurur yaşıyoruz. Busenaz'ın bugünkü gururu 15 sene öncesine dayanıyor. Ben idmanlarına giderdim, Busenaz'ın o günden bugünü görmüştüm. Yaptığı idmanlarda görmüştüm, çok çalıştı, çok mücadele etti. En sonunda da Allah ona nasip etti. Buradan hem hocası Cahit Süme'yi hem de Busenaz'ı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz."
Busenaz'ı onore etmek için fişe not eklediğini aktaran Bektaş, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin.' yazdık. Zaten şampiyonluğu da attığı son yumruğun getirdiğini düşünüyorum. Öyle kalbimizden geçti ve paylaştık" ifadelerini kullandı.
Bektaş, Cahit Süme'ye de hazırladığı pidenin fişine, "Sayın hocam, siz Tokyo'da vermiş olduğunuz taktiklerle gelen şampiyonluk madalyası ile hesabı ödediniz" yazarak emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.
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