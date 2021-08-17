Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210817/busenaz-surmeneli-martta-elimden-bir-operasyon-gecirdim-ertesi-gun-o-sekilde-antrenman-yaptim-1048103960.html
Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim
Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Mart’ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:18+0300
2021-08-17T16:46+0300
yaşam
türkiye
altın madalya
trabzonspor
2020 tokyo olimpiyatları
busenaz sürmeneli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048103768_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2bba06a57b28c2662a102e93ced75aeb.jpg
Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.‘Antrenmanlarda çok acılar çektim’Sürmeneli, burada yaptığı konuşmada, hazırlık süreci ve olimpiyatlarda yaşadığı zorlukları anlattı:‘Trabzonspor'a gelmek istiyorum’Trabzon'un ve Trabzonspor'un olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını kazandığının altını çizen Sürmeneli, Trabzon'da coşkuyla karşılandığını, şehir turu atarken herkesin mutluluktan ağladığını belirterek, "Ben de ağladım. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türküm. İnşallah daha güzel başarılar alıp ülkeme, şehrime ve bu kulübe gelmek istiyorum" diye konuştu.Sporu çok sevdiğini, çocukluğundan beri adından söz ettirecek başarılı bir sporcu olmak istediğini aktaran milli boksör, birçok branşı denediğini ancak gerçek Busenaz'ı ortaya çıkaran branşın boks olduğunu vurguladı.Antrenörü Cahit Süme ile 13 yıldır beraber çalıştıklarının altını çizen Sürmeneli, şöyle konuştu:‘Benim kitabımda pes etmek yok’"16 Mart'ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes bu madalyayı görüyor." ifadelerini kullanan Sürmeneli, şöyle devam etti:‘Bizim kondisyonumuz rakiplere göre çok iyiydi’Altın madalya kazandığı final müsabakasında yaşadıklarını anlatan Busenaz Sürmeneli, şöyle devam etti:Antrenör Süme: DurmayacağızAntrenör Cahit Süme, kendisinin de sporculuk geçmişinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandığını, Busenaz gibi büyük başarılar yakalayamadığını ancak sürekli, "Dünya, Avrupa, olimpiyat madalyası kazanan sporcular yetiştireceğim" dediğini söyledi.Olimpiyat heyecanının bambaşka olduğunu vurgulayan Süme, şunları söyledi:"Burada da Türkiye olarak ilk defa fazla sayıda madalya kazandık. Bundan dolayı da gururluyuz. Bu sevinci yaşadık, coşkuyla tüm ülkede karşılandık. Ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunu hak ediyor. Biz durmayacağız. Neden 8-10 defa Avrupa, dünya şampiyonlukları olmasın? Neden 3-4 defa olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyelim, neden tarih yazmayalım düşüncesindeyiz. Bir müddet dinlendikten sonra kaldığımız yerden ülkemize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Gönlümüzde yatan, ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışmak. Hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları olacak. Busenaz için, 'Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsaneler arasına girsin. 3-4 olimpiyat madalyası kazanalım.' diye hedef koyduk. Hedefimiz her zaman olimpiyat olacak."Sürmeneli ve Süme, toplantının ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'ı da ziyaret etti. Kılıç, Sürmeneli ile Süme'ye hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a büyük gurur ve sevinç yaşattıkları için teşekkür etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048103768_70:0:993:692_1920x0_80_0_0_6030bfe27f9c6b5dd726f25cb1984e81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, altın madalya, trabzonspor, 2020 tokyo olimpiyatları, busenaz sürmeneli

Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim

16:18 17.08.2021 (güncellendi: 16:46 17.08.2021)
© AA2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile basın toplantısı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
Abone ol
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Mart’ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes madalyayı görüyor. Ertesi gün elimi vurmadan antrenman yaptım" dedi.
Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

‘Antrenmanlarda çok acılar çektim’

Sürmeneli, burada yaptığı konuşmada, hazırlık süreci ve olimpiyatlarda yaşadığı zorlukları anlattı:
"Çok çalıştık, çok dua ettik, çok istedik, Allah bize nasip etti. Bu madalya benim çocukluk hayalimdi. Sabah akşam rüyalarıma giriyordu. Çok zorlandım, antrenmanlarda çok acılar çektim. Siz bakınca madalya görüyorsunuz ama ben bakınca emek ve fedakarlık görüyorum. Bu bireysel bir spor ama biz ekip olarak bu madalyayı kazandık. Hepsine teşekkür ediyorum.”

‘Trabzonspor'a gelmek istiyorum’

Trabzon'un ve Trabzonspor'un olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını kazandığının altını çizen Sürmeneli, Trabzon'da coşkuyla karşılandığını, şehir turu atarken herkesin mutluluktan ağladığını belirterek, "Ben de ağladım. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türküm. İnşallah daha güzel başarılar alıp ülkeme, şehrime ve bu kulübe gelmek istiyorum" diye konuştu.
Sporu çok sevdiğini, çocukluğundan beri adından söz ettirecek başarılı bir sporcu olmak istediğini aktaran milli boksör, birçok branşı denediğini ancak gerçek Busenaz'ı ortaya çıkaran branşın boks olduğunu vurguladı.
Antrenörü Cahit Süme ile 13 yıldır beraber çalıştıklarının altını çizen Sürmeneli, şöyle konuştu:
"Ailemden çok Cahit Hocamlayım. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü birlikte başardık. Sadece ben üstlensem nankörlük etmiş olurum. Çok fedakarlıklar ettik. İşimi saygı duyarak yapıyorum. Randevuma göre sporumu değil, sporuma göre randevumu ayarlıyorum. Evimde çok duramadım, aileme vakit ayıramadım, arkadaşlarımla gezip dolaşamadım. Benim yaşımdaki gençler hep dışarıdalar, geziyorlar ama ben bir amaç, hayal uğruna 13 senemi verdim. Bunu kazandım, mutluyum, gururluyum. Bu moral bana hepsini unutturdu. Bir daha olsa yine aynı şeyleri yaşamak isterdim."

‘Benim kitabımda pes etmek yok’

"16 Mart'ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes bu madalyayı görüyor." ifadelerini kullanan Sürmeneli, şöyle devam etti:
"Doktor 'Elini vurmadan her şeyi yapabilirsin.' dedi. Elimi vurmadan antrenman yaptım. Tek elle torbayı dövdüm, ağırlık yaptım. Elimi arkaya bağlayıp öyle dövüştüm. Önemli olan işine saygı duymak ve ne olursa olsun pes etmemek. Kovid-19 hastası olduk, tesisi kapattılar. Ertesi gün o şekilde antrenman yaptık. Antrenmanlarda çok ağladım. Cahit hocam, 'Sen ağladığında hep gerçekten şampiyon oluyorsun.' diyordu. Antrenmanda 5-6 kez üst değiştiriyordum. Gerçekten çok emek var. Çok çalıştık. Benim kitabımda pes etmek yok. Hep devam ettim. İnşallah gelecek hayali kuran bütün çocuklara umut ışığı olurum. Bu madalya herkese umut ışığı olsun ve pes etmemeyi öğrensinler."

‘Bizim kondisyonumuz rakiplere göre çok iyiydi’

Altın madalya kazandığı final müsabakasında yaşadıklarını anlatan Busenaz Sürmeneli, şöyle devam etti:
"Hayatta hiçbir şeye iyi başlayamıyorum. Stres, kaygı, beklentiler nedeniyle bazen olmayabiliyor ama alışınca, iyi başlayamasam bile sonunu iyi bitiriyorum. Şu ana kadar hiçbir finali kaybetmedim, sonuna kadar savaştım. İlk raunt yenilebilirim, hatta saydırılabilirim de. Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde öyle olmuştu. Daha sonra, 'Kaybedecek neyim var ki? Çık ve sevdiğin işi yap, sonuna kadar savaş. Antrenmanlarda o kadar zorlanıyorsun, ailenden uzaksın. Ya burada 9 dakika dövüşeceksin ya da kaybedip bütün her şeyi çöpe atacaksın' dedim. Ben pes etmedim, çıktım ve dövüştüm. Sevdiğim işi yaptım. Bizim kondisyonumuz rakiplere göre çok iyiydi. Onlar beni dövüştürmemeye çıktı. Antrenmanlar dahil benim hiç saçım açılmadı. Final maçında açıldı. Çünkü rakip dinleniyor. Bizim taktiğimiz rakipleri bizim nabız seviyesine yükseltip, onları yormak, onu ele almak ama rakip sarılıyor, tutuyor, çekiyor. Amaçları bizi oynatmamaktı ama amaçlarına ulaşamadılar."

Antrenör Süme: Durmayacağız

Antrenör Cahit Süme, kendisinin de sporculuk geçmişinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandığını, Busenaz gibi büyük başarılar yakalayamadığını ancak sürekli, "Dünya, Avrupa, olimpiyat madalyası kazanan sporcular yetiştireceğim" dediğini söyledi.
Olimpiyat heyecanının bambaşka olduğunu vurgulayan Süme, şunları söyledi:

"Burada da Türkiye olarak ilk defa fazla sayıda madalya kazandık. Bundan dolayı da gururluyuz. Bu sevinci yaşadık, coşkuyla tüm ülkede karşılandık. Ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunu hak ediyor. Biz durmayacağız. Neden 8-10 defa Avrupa, dünya şampiyonlukları olmasın? Neden 3-4 defa olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyelim, neden tarih yazmayalım düşüncesindeyiz. Bir müddet dinlendikten sonra kaldığımız yerden ülkemize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Gönlümüzde yatan, ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışmak. Hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları olacak. Busenaz için, 'Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsaneler arasına girsin. 3-4 olimpiyat madalyası kazanalım.' diye hedef koyduk. Hedefimiz her zaman olimpiyat olacak."

Sürmeneli ve Süme, toplantının ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'ı da ziyaret etti. Kılıç, Sürmeneli ile Süme'ye hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a büyük gurur ve sevinç yaşattıkları için teşekkür etti.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:46‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan gençler serbest bırakıldı
17:31Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
17:27Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek
17:21Biden’in Afganistan açıklaması yenilginin kabulü mü?
17:13İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak
17:02100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı
16:59Bozkurt'taki sel felaketinde çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı
16:50Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu
16:46Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?
16:40İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı
16:31Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi
16:28Nesli tehdit altındaki 'karakulak' ölü bulundu
16:28Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz
16:18Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim
16:00İsrail, Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya el koydu
15:44Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
15:42Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi
15:22Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
15:20Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz
15:18Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama