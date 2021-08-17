https://tr.sputniknews.com/20210817/busenaz-surmeneli-martta-elimden-bir-operasyon-gecirdim-ertesi-gun-o-sekilde-antrenman-yaptim-1048103960.html

Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim

Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim, antrenmana devam ettim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Mart’ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:18+0300

2021-08-17T16:18+0300

2021-08-17T16:46+0300

yaşam

türkiye

altın madalya

trabzonspor

2020 tokyo olimpiyatları

busenaz sürmeneli

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Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.‘Antrenmanlarda çok acılar çektim’Sürmeneli, burada yaptığı konuşmada, hazırlık süreci ve olimpiyatlarda yaşadığı zorlukları anlattı:‘Trabzonspor'a gelmek istiyorum’Trabzon'un ve Trabzonspor'un olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını kazandığının altını çizen Sürmeneli, Trabzon'da coşkuyla karşılandığını, şehir turu atarken herkesin mutluluktan ağladığını belirterek, "Ben de ağladım. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türküm. İnşallah daha güzel başarılar alıp ülkeme, şehrime ve bu kulübe gelmek istiyorum" diye konuştu.Sporu çok sevdiğini, çocukluğundan beri adından söz ettirecek başarılı bir sporcu olmak istediğini aktaran milli boksör, birçok branşı denediğini ancak gerçek Busenaz'ı ortaya çıkaran branşın boks olduğunu vurguladı.Antrenörü Cahit Süme ile 13 yıldır beraber çalıştıklarının altını çizen Sürmeneli, şöyle konuştu:‘Benim kitabımda pes etmek yok’"16 Mart'ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes bu madalyayı görüyor." ifadelerini kullanan Sürmeneli, şöyle devam etti:‘Bizim kondisyonumuz rakiplere göre çok iyiydi’Altın madalya kazandığı final müsabakasında yaşadıklarını anlatan Busenaz Sürmeneli, şöyle devam etti:Antrenör Süme: DurmayacağızAntrenör Cahit Süme, kendisinin de sporculuk geçmişinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandığını, Busenaz gibi büyük başarılar yakalayamadığını ancak sürekli, "Dünya, Avrupa, olimpiyat madalyası kazanan sporcular yetiştireceğim" dediğini söyledi.Olimpiyat heyecanının bambaşka olduğunu vurgulayan Süme, şunları söyledi:"Burada da Türkiye olarak ilk defa fazla sayıda madalya kazandık. Bundan dolayı da gururluyuz. Bu sevinci yaşadık, coşkuyla tüm ülkede karşılandık. Ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunu hak ediyor. Biz durmayacağız. Neden 8-10 defa Avrupa, dünya şampiyonlukları olmasın? Neden 3-4 defa olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyelim, neden tarih yazmayalım düşüncesindeyiz. Bir müddet dinlendikten sonra kaldığımız yerden ülkemize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Gönlümüzde yatan, ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışmak. Hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları olacak. Busenaz için, 'Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsaneler arasına girsin. 3-4 olimpiyat madalyası kazanalım.' diye hedef koyduk. Hedefimiz her zaman olimpiyat olacak."Sürmeneli ve Süme, toplantının ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'ı da ziyaret etti. Kılıç, Sürmeneli ile Süme'ye hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a büyük gurur ve sevinç yaşattıkları için teşekkür etti.

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türkiye, altın madalya, trabzonspor, 2020 tokyo olimpiyatları, busenaz sürmeneli