https://tr.sputniknews.com/20210824/lavrov-kirim-platformu-zirvesi-rusofobik-bir-eylem-1048298435.html

Lavrov: Kırım Platformu zirvesi, Rusofobik bir eylem

Lavrov: Kırım Platformu zirvesi, Rusofobik bir eylem

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ilki gerçekleştirilen Kırım Patformu zirvesini 'Rusofobik eylem' olarak niteledi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T18:27+0300

2021-08-24T18:27+0300

2021-08-24T18:27+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951656_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_92aefdbdc40ad6761ce6b41dea262b7d.jpg

Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında Kiev'in Kırım Platformu girişimine tepki gösterdi.Zirvenin bir 'propaganda girişimi' olduğunu vurgulayan Lavrov, "Elbette bu, yapay olarak oluşturulmuş Rusofobik bir eylem. Günümüzde Ukrayna'da varlık gösteren ultra radikal neo-Nazi tezahürlerinin ekmeğine yağ sürmek için bu eğilimleri yapay olarak sürdürmeye çalışacaklar" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ‘başka ülkelerin yerleşim yerleri’ hakkında etkinlik düzenleyerek kendini rezil etmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Kırım Platformu zirvesi dün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı zirvede 40’tan fazla ülkeden katılım oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, mariya zaharova