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Lavrov: Kırım Platformu zirvesi, Rusofobik bir eylem
Lavrov: Kırım Platformu zirvesi, Rusofobik bir eylem
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ilki gerçekleştirilen Kırım Patformu zirvesini 'Rusofobik eylem' olarak niteledi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T18:27+0300
2021-08-24T18:27+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
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Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında Kiev'in Kırım Platformu girişimine tepki gösterdi.Zirvenin bir 'propaganda girişimi' olduğunu vurgulayan Lavrov, "Elbette bu, yapay olarak oluşturulmuş Rusofobik bir eylem. Günümüzde Ukrayna'da varlık gösteren ultra radikal neo-Nazi tezahürlerinin ekmeğine yağ sürmek için bu eğilimleri yapay olarak sürdürmeye çalışacaklar" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ‘başka ülkelerin yerleşim yerleri’ hakkında etkinlik düzenleyerek kendini rezil etmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Kırım Platformu zirvesi dün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı zirvede 40’tan fazla ülkeden katılım oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
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rusya, sergey lavrov, mariya zaharova

Lavrov: Kırım Platformu zirvesi, Rusofobik bir eylem

18:27 24.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ilki gerçekleştirilen Kırım Patformu zirvesini 'Rusofobik eylem' olarak niteledi.
Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında Kiev'in Kırım Platformu girişimine tepki gösterdi.

Zirvenin bir 'propaganda girişimi' olduğunu vurgulayan Lavrov, "Elbette bu, yapay olarak oluşturulmuş Rusofobik bir eylem. Günümüzde Ukrayna'da varlık gösteren ultra radikal neo-Nazi tezahürlerinin ekmeğine yağ sürmek için bu eğilimleri yapay olarak sürdürmeye çalışacaklar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ‘başka ülkelerin yerleşim yerleri’ hakkında etkinlik düzenleyerek kendini rezil etmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Kırım Platformu zirvesi dün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı zirvede 40’tan fazla ülkeden katılım oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.
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