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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/muglanin-seydikemer-ilcesinde-orman-yangini-1048294879.html
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:43+0300
2021-08-24T16:43+0300
2021-08-24T16:43+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
muğla
yangın
orman yangını
seydikemer
orman
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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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muğla, yangın, orman yangını, seydikemer, orman
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.
Muğla
'nın
Seydikemer
ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki
ormanlık
alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.