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https://tr.sputniknews.com/20210824/new-yorkun-ilk-kadin-valisi-hochul-yemin-ederek-goreve-basladi-1048294582.html
New York’un ilk kadın valisi Hochul, yemin ederek göreve başladı
New York’un ilk kadın valisi Hochul, yemin ederek göreve başladı
ABD’nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo’nun istifa etmesinin ardından yerine geçen Kathy Hochul, görevine bugün itibariyle başlarken, New York’un ilk... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T16:41+0300
2021-08-24T16:41+0300
dünya
abd
new york
andrew cuomo
kadın
politika
vali
yemin töreni
istifa
kathy hochul
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ABD’nin New York eyaletinin 57. ve ilk kadın valisi Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başladı. Eski Vali Andrew Cuomo’nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından 62 yaşındaki Hochul, New York Eyaleti Meclis binasında Başsavcı Janet DiFiore gözetiminde dün gerçekleştirilen kısa bir yemin töreniyle görevi devraldı. Hochul, tören sonrası yaptığı açıklamada, görevinin getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini belirterek, “New Yorklulara vali olarak hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum, onları hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi.New Yok eyaletine bağlı Buffalo kentinde doğan Hochul, 2015 yılından bu yana vali yardımcılığı görevini yürütüyordu.'Medya çılgınlığının kurbanı oldum'Görevdeki son gününde Cuomo, önceden kaydedilmiş bir veda konuşması yayınladı. Konuşmasında 10 yılı aşkın süredir New York Valisi olduğunu belirten Cuomo, 'medya çılgınlığının' kurbanı olduğunu savundu. Hakkındaki raporun siyasi olduğunu ileri süren ve sonunda temize çıkacağına inandığını belirten Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.Öte yandan New York Başsavcılığı'nın Cuomo hakkındaki iddiaların yanı sıra hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalanması ve salgına ilişkin verileri değiştirmesi iddialarıyla ilgili soruşturmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/istifa-eden-new-york-valisi-cuomo-hakkimdaki-iddialar-siyasi-1048272169.html
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abd, new york, andrew cuomo, kadın, politika, vali, yemin töreni, istifa, kathy hochul

New York’un ilk kadın valisi Hochul, yemin ederek göreve başladı

16:41 24.08.2021
© İHANew York’un ilk kadın valisi Hochul, yemin ederek göreve başladı
New York’un ilk kadın valisi Hochul, yemin ederek göreve başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© İHA
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ABD’nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo’nun istifa etmesinin ardından yerine geçen Kathy Hochul, görevine bugün itibariyle başlarken, New York’un ilk kadın valisi oldu.
ABD’nin New York eyaletinin 57. ve ilk kadın valisi Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başladı.
Eski Vali Andrew Cuomo’nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından 62 yaşındaki Hochul, New York Eyaleti Meclis binasında Başsavcı Janet DiFiore gözetiminde dün gerçekleştirilen kısa bir yemin töreniyle görevi devraldı.
Hochul, tören sonrası yaptığı açıklamada, görevinin getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini belirterek, “New Yorklulara vali olarak hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum, onları hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi.
New Yok eyaletine bağlı Buffalo kentinde doğan Hochul, 2015 yılından bu yana vali yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Andrew Cuomo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
İstifa eden New York Valisi Cuomo: Hakkımdaki iddialar siyasi
04:47

'Medya çılgınlığının kurbanı oldum'

Görevdeki son gününde Cuomo, önceden kaydedilmiş bir veda konuşması yayınladı. Konuşmasında 10 yılı aşkın süredir New York Valisi olduğunu belirten Cuomo, 'medya çılgınlığının' kurbanı olduğunu savundu.
Hakkındaki raporun siyasi olduğunu ileri süren ve sonunda temize çıkacağına inandığını belirten Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.
Öte yandan New York Başsavcılığı'nın Cuomo hakkındaki iddiaların yanı sıra hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalanması ve salgına ilişkin verileri değiştirmesi iddialarıyla ilgili soruşturmaları devam ediyor.
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