https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-tatbikatin-yapilacagi-kirgizistana-askerlerini-gonderdi-1048297063.html

Rusya, tatbikatın yapılacağı Kırgızistan’a askerlerini gönderdi

Rusya, tatbikatın yapılacağı Kırgızistan’a askerlerini gönderdi

Rusya Merkezi Askeri Bölge’nin Tuva Cumhuriyeti’nde yerleşen dağ birliği askerlerinin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) düzenlediği askeri... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T17:37+0300

2021-08-24T17:37+0300

2021-08-24T17:37+0300

dünya

rusya

kırgızistan

sergey şoygu

tatbikat

savunma bakanı

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Rusya Merkezi Askeri Bölge Basın Servisi’nden bugün yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Edelveys askeri eğitim merkezinin poligonunda eylül ayı başında, KGAÖ Kolektif Acil Müdahale Güçleri’nin ‘Rubej-2021’ adlı tatbikatının yapılacağı ifade edildi.Açıklamada, “Halihazırda Rus dağ birliği askerleri kombine yöntemle yola koyuldu. Kızıl’dan Abakan’a 400 kilometreden fazla mesafe Tigr ve Ural zırhlı araçları ile kat edildi. Ardından Abakan demiryolu istasyonundan trene yükleme yapıldı. Toplamda askerler yaklaşık 3 bin kilometre mesafe kat edecek” ifadesine yer verildi.Tatbikatta, KGAÖ üyesi ülkeye giren yasadışı silah oluşumların engellenmesi ve yok edilmesi operasyonun işleneceği aktarılan açıklamada, “Rusya tarafından tatbikata 300 asker ve 60’tan fazla teçhizat katılacak” dendi.Daha önce Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, yaz döneminde Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’da 9 ortak tatbikatın yapılacağını bildirmişti. Aralarından ana tatbikat olarak ‘Barışçıl misyon - 2021’ adlı terörle mücadele manevraları gösteriliyor.Rusya bu ay içerisinde Afganistan sınırında, biri Özbekistan, diğeri Özbekistan ve Tacikistan ile birlikte olmak üzere 2 tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikatlara binlerce asker, savaş uçakları, top birlikleri ve zırhlı araçlar katılmıştı. Özbekistan’daki tatbikata Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları da gönderilmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan yönünden olası saldırı durumunda, KGAÖ sınırlarını koruma görevini Tacikistan ve Kırgızistan’daki Rus askeri üslerin üstleneceğini dile getirmişti.

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rusya, kırgızistan, sergey şoygu, tatbikat, savunma bakanı