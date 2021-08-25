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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/biden-afganistandan-simdiye-dek-70-bin-kisi-tahliye-edildi-1048306349.html
Biden: Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişi tahliye edildi
Biden: Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini verdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T00:13+0300
2021-08-25T00:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
joe biden
abd
taliban
tahliye
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Taliban militanlarının büyük bir kısmını ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye sürecine dair açıklamalarda bulundu.Afganistan'ndan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini veren Biden, tahliyeleri ağustos ayı bitmeden tamamlayabileceklerini belirtti.ABD Başkanı, "Şu anda (tahliyeleri) 31 Ağustos'a kadar bitirme yolundayız. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Operasyonların her günü birliklerimize ilave riskler getiriyor, ancak 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın işbirliğine devam etmesine bağlı" açıklamasını yaptı.Biden, "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" diye konuştu.Afganistan'daki IŞİD tehdidine işaret eden ABD Başkanı, "IŞİD Horasan Vilayeti örgütü; havaalanını, kuvvetlerimizi, müttefiklerimizi ve masum sivilleri hedef almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı."Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'ndan, zaman sınırında ayarlama gerekirse alternatif planlar sunmalarını istedim" diyen Biden, "Dışişleri Bakanı'ndan, yarın Afganistan'da kalan Amerikalıların sayısı hakkında bir rapor hazırlamasını istedim" bilgisini paylaştı.Öte yandan Biden, açıklamanın bitiminde bir gazetecinin, "Askerler ayrılmadan önce tüm Amerikalıların Afganistan'dan çıkacağını garanti edebilir misiniz?" sorusunu yanıtsız bırakarak salonu terk etti.
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afganistan, joe biden, abd, taliban, tahliye

Biden: Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişi tahliye edildi

00:13 25.08.2021 (güncellendi: 00:49 25.08.2021)
© REUTERS / Leah MillisABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Taliban militanlarının büyük bir kısmını ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Afganistan'ndan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini veren Biden, tahliyeleri ağustos ayı bitmeden tamamlayabileceklerini belirtti.
ABD Başkanı, "Şu anda (tahliyeleri) 31 Ağustos'a kadar bitirme yolundayız. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Operasyonların her günü birliklerimize ilave riskler getiriyor, ancak 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın işbirliğine devam etmesine bağlı" açıklamasını yaptı.
Biden, "Afganistan'da gelecekte kurulacak herhangi bir hükümetin meşruiyeti tutumlarına bağlı; Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız" diye konuştu.
Afganistan'daki IŞİD tehdidine işaret eden ABD Başkanı, "IŞİD Horasan Vilayeti örgütü; havaalanını, kuvvetlerimizi, müttefiklerimizi ve masum sivilleri hedef almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'ndan, zaman sınırında ayarlama gerekirse alternatif planlar sunmalarını istedim" diyen Biden, "Dışişleri Bakanı'ndan, yarın Afganistan'da kalan Amerikalıların sayısı hakkında bir rapor hazırlamasını istedim" bilgisini paylaştı.
Öte yandan Biden, açıklamanın bitiminde bir gazetecinin, "Askerler ayrılmadan önce tüm Amerikalıların Afganistan'dan çıkacağını garanti edebilir misiniz?" sorusunu yanıtsız bırakarak salonu terk etti.
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