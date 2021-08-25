CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır

“Çalışma Bakanı sözleşme sürecini eleştiren sendikalara merdiven atlı sendika derken, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını ise sözleşme metnine 'iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını' koyduklarını açıkladı ve bu şart bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Öncelikle Sayın Bakan’a şunu belirtmek isteriz ki; Türkiye’de memur sendikaları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya merdiven altı veya gayri meşru gibi yakıştırmalar yapmak, açıkça hem mevcut sendika yasalarına hem de anayasa aykırıdır. Ayrıca toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle farklı iş kollarında yaklaşık 215 sendika ve binlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacaktır. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır.”