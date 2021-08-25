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CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır
CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 'kamu görevlilerin toplu sözleşmesine' dair hükümlerinde yer alan, yüzde 1’lik baraj... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T20:21+0300
2021-08-25T20:37+0300
politika
chp
veli ağbaba
toplu iş sözleşmesi
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Veli Ağbaba, “Toplu sözleşme ikramiyelerinden yararlanma şartı olan yüzde 1’lik baraj şartı, 215 sendikanın ve binlerce üyesinin bilerek ve isteyerek saf dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır” dedi.'Yüzde 1 baraj şartı diğer sendikalara darbe anlamına gelmektedir'Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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chp, veli ağbaba, toplu iş sözleşmesi

CHP'li Ağbaba: Yüzde 1’lik baraj şartı, yüzlerce sendikayı ve üyesini yok saymaktır

20:21 25.08.2021 (güncellendi: 20:37 25.08.2021)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 'kamu görevlilerin toplu sözleşmesine' dair hükümlerinde yer alan, yüzde 1’lik baraj şartını eleştirdi.
Veli Ağbaba, “Toplu sözleşme ikramiyelerinden yararlanma şartı olan yüzde 1’lik baraj şartı, 215 sendikanın ve binlerce üyesinin bilerek ve isteyerek saf dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır” dedi.
'Yüzde 1 baraj şartı diğer sendikalara darbe anlamına gelmektedir'
Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışma Bakanı sözleşme sürecini eleştiren sendikalara merdiven atlı sendika derken, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını ise sözleşme metnine 'iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını' koyduklarını açıkladı ve bu şart bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Öncelikle Sayın Bakan’a şunu belirtmek isteriz ki; Türkiye’de memur sendikaları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya merdiven altı veya gayri meşru gibi yakıştırmalar yapmak, açıkça hem mevcut sendika yasalarına hem de anayasa aykırıdır. Ayrıca toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle farklı iş kollarında yaklaşık 215 sendika ve binlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacaktır. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır.”

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