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IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar Tunus'a gönderildi
IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar Tunus'a gönderildi
IMF koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminden... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T03:32+0300
2021-08-25T03:32+0300
dünya
tunus
uluslararası para fonu (imf)
kovid-19
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Uluslararası Para Fonu (IMF), özel çekme hakkı (SDR) kapsamında Tunus'a 775.8 milyon dolar gönderilirken söz konusu hakkın küresel ekonomik sisteme likidite sağlayacağını, ülkelerin döviz rezervlerine katkı sunacağını aynı zamanda iç ve dış borç oranlarını düşüreceğini açıkladı.Döviz rezervlerinde düşüşKovid-19 salgınına zorlu ekonomik bir tabloda yakalanan Tunus'ta, siyasi istikrarsızlık mali dengeleri de sarstı. Tunus'un döviz rezervlerinin 10 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü aktarıldı.Tunus, IMF ile 4 milyar dolar değerinde kredi sözleşmesi için mayıs ayında müzakerelere başlamış ancak ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/tunus-cumhurbaskani-olaganustu-onlemler-tunusu-bekleyen-kapidaki-tehlike-gerekcesiyle-uzatildi-1048305192.html
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tunus, uluslararası para fonu (imf), kovid-19

IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar Tunus'a gönderildi

03:32 25.08.2021
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
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IMF koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), özel çekme hakkı (SDR) kapsamında Tunus'a 775.8 milyon dolar gönderilirken söz konusu hakkın küresel ekonomik sisteme likidite sağlayacağını, ülkelerin döviz rezervlerine katkı sunacağını aynı zamanda iç ve dış borç oranlarını düşüreceğini açıkladı.

Döviz rezervlerinde düşüş

Kovid-19 salgınına zorlu ekonomik bir tabloda yakalanan Tunus'ta, siyasi istikrarsızlık mali dengeleri de sarstı. Tunus'un döviz rezervlerinin 10 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü aktarıldı.
Tunus, IMF ile 4 milyar dolar değerinde kredi sözleşmesi için mayıs ayında müzakerelere başlamış ancak ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.
Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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