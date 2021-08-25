https://tr.sputniknews.com/20210825/kocadan-ingiltere-aciklamasi-kirmizi-listeden-cikma-ihtimalimizin-yuksek-oldugu-bilgisi-geldi-1048317821.html

Koca'dan İngiltere açıklaması: Kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu bilgisi geldi

Koca'dan İngiltere açıklaması: Kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu bilgisi geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada "Sizin de söylediğiniz gibi bize gelen bilgiler de kırmızı listeden çıkma... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T12:07+0300

2021-08-25T12:07+0300

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, dün (24 Ağustos 2021) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuklarını, gündemlerinde 'İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye alması ve uzunca bir süredir bu listede tutmasının' olduğunu söyledi.'Sağlık Bakanı Koca: GISAID bahane' başlıklı yazısında "Ben dün Türkiye’nin GISAID sistemine varyant dizilimlerini yüklemediği için Türkiye’nin uzunca bir süre kırmızı listede kaldığını ve şimdi vakaların yüzde 4’e yakınının varyant dizilimi sisteme koyulduğu için büyük ihtimalle Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılacağını yazmıştım" diyen Altaylı, şöyle devam etti:"Bakan Koca’nın bu yazıma 'kısmi' itirazları vardı. 'Yazdıklarınız doğru ama tek neden bu değil' dedi.Ve anlattı:'Dediğiniz gibi biz GISAID sistemine varyant sekanslarını tam olarak girmiyorduk. Böyle bir zorunluluğumuz da yoktu çünkü bu İngilizlere ait bir sistem yani uluslararası bir kurum değil.İngiltere de bize buraya ille de veri gireceksiniz diye bir şey söylemedi zaten.Biz yine de yüzde 1 civarında bir veri giriyorduk buraya.Sonra kırmızı liste uygulamasının bu nedenle olduğu bilgisi gelince biz de girmeye başladık. Bu ay 55 bine yakın veri girdik. Yeni bu artık bahane olamayacak.'Ancak Bakan Koca’ya göre bu aslında 'gerekçe' değil 'bahane' idi.'Bize bu varyant sekanslarını onların sistemine girmediğimiz için kırmızı liste uygulaması yapanlar varyant sekanslamayı beceremeyen ülkeleri ise kırmızı listeye almadılar bile. Ukrayna, Yemen, Libya ve daha pek çok ülke bu sekanslamayı yapmıyor, varyantların ne olduğundan bile haberleri yok ama bunlar kırmızı listeye alınmadı. Yani aslında iyi niyetli bir yaklaşım yok ortada' dedi.Bu noktada Bakan’a hak vermemek mümkün değil.Zaten İngiltere’den aldığım bilgilerde de İngiltere’nin bu yasağı turizm sezonunda uygulamasının, Türkiye’ye İngilizlerin yoğun olarak gelmesini ve bunların dönüşte ülkelerine virüs taşımalarını engelleme amaçlı koyduğu idi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunu da ekledi:'İngilizleri çok da suçlamıyorum. Çünkü bir yandan da bizde vaka sayıları ciddi bir artış trendine girmişti ve teste göre vaka oranı yüzde 10’lara çıkmıştı. Yani kırmızı listede bunun da etkisi vardı muhakkak. Şimdi yeniden yüzde 5’lerin altına indi. Bunu da görüyorlar ve sizin de söylediğiniz gibi bize gelen bilgiler de kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu. Ama emin olun ki, varyant sekanslarını GISAID’e yükleseydik bile bizi o listede tutacaklardı bir süre.' "

https://tr.sputniknews.com/20210805/ingiltere-uluslararasi-seyahat-listesini-guncelledi-1045162806.html

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