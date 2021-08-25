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https://tr.sputniknews.com/20210825/meksikada-petrol-platformunda-cikan-yanginda-5-kisi-hayatini-kaybetti-1048307365.html
Meksika'da 5 işçinin hayatını kaybettiği petrol platformunda üretim durduruldu
Meksika'da 5 işçinin hayatını kaybettiği petrol platformunda üretim durduruldu
Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T00:43+0300
2021-08-25T00:48+0300
dünya
meksika
petrol
petroleos mexicanos (pemex)
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Pemex'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde platformda çıkan yangın sonucu 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretimin de durdurulduğu bildirildi. Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, düzenlendiği basın toplantısında, yangında yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını söyledi. Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Oropeza, bu bölgede 25 petrol kuyusu bulunduğunu ve 2 gün içinde normal faaliyetlerine dönmeyi planladıklarını kaydetti.
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meksika, petrol, petroleos mexicanos (pemex)

Meksika'da 5 işçinin hayatını kaybettiği petrol platformunda üretim durduruldu

00:43 25.08.2021 (güncellendi: 00:48 25.08.2021)
© REUTERS / EDGARD GARRIDOPemex Direktörü Octavio Romero Oropeza
Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
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Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretiminin de durdurulduğu bildirildi.
Pemex'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde platformda çıkan yangın sonucu 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretimin de durdurulduğu bildirildi.
Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, düzenlendiği basın toplantısında, yangında yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.
Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Oropeza, bu bölgede 25 petrol kuyusu bulunduğunu ve 2 gün içinde normal faaliyetlerine dönmeyi planladıklarını kaydetti.
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