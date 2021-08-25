https://tr.sputniknews.com/20210825/olimpiyat-madalyasini-isirdigi-icin-tepki-alan-japon-belediye-baskani-personeline-ozur-mektubu-1048309598.html

Olimpiyat madalyasını ısırdığı için tepki alan Japon belediye başkanı personeline özür mektubu yazdı

Olimpiyat madalyasını ısırdığı için tepki alan Japon belediye başkanı personeline özür mektubu yazdı

Japonya'da bir sporcunun olimpiyat madalyasını izin almadan ısırdığı için tepki toplayan Nagota Belediye Başkanı Takaşi Kawamura, belediye personelinden... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T03:00+0300

2021-08-25T03:00+0300

2021-08-25T03:00+0300

yaşam

mektup

özür

madalya

2020 tokyo olimpiyatları

nagoya

takashi kawamura

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Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Japon kadın voleybol takımından Miu Goto'nun kazandığı altın madalyayı izin almadan ısırdığı için tepki toplayan Nagota kenti belediye başkanı Takaşi Kawamura, 3 aylık maaşından feragat ettiğini açıklamıştı.Ancak Takaşi'nin bu kararına rağmen kamuoyundan gelen tepkiler dinmedi.SoraNews24'te yer alan habere göre belediye, olayın yaşandığı 12 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar telefon ve e-posta yoluyla 15 bin şikayet aldı.Bununla beraber Takaşi, belediye personeline çok fazla şikayetle meşgul oldukları için özür mahiyetinde, kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı.Belediye Başkanı, mektupta, "Tüm Nagoya kenti çalışanlarından, neden olduğum altın madalya olayı için bu kez özür dilemek istiyorum. Çok sayıda e-posta ve telefon görüşmesi almak sizin için çok fazla sorun yarattı. Tüm bunlar benim yanlışım. Rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dilerim" ifadelerine yer verdi.Ayrıca Takaşi, mektubun kopyalarını 23 Ağustos'ta ekibine vererek, ilgili dairelerin tüm çalışanlarına iletmelerini istedi.Daha önce Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi de ısırılan altın madalyanın yenisiyle değiştirileceğini açıklamıştı.

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mektup, özür, madalya, 2020 tokyo olimpiyatları, nagoya, takashi kawamura