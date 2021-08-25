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https://tr.sputniknews.com/20210825/rapci-kanye-west-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu--1048322451.html
Rapçi Kanye West resmi olarak adını değiştiriyor
Rapçi Kanye West resmi olarak adını değiştiriyor
Tam adı Kanye Omari West olan dünyaca ünlü rapçi, adını 'Ye' olarak değiştirmek için mahkemeye resmi başvuruyu yaptı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:59+0300
2021-08-25T15:24+0300
yaşam
abd
kanye west
isim değişikliği
mahkeme
rap
şarkı
albüm
başvuru
abd'li rapçi
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44 yaşındaki ABD'li rapçi, Associated Press (AP) tarafından elde edilen Los Angeles Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, adını takma adı Kanye Omari West'ten 'Ye'ye dönüştürmek için mahkemeye dilekçe verdi.West, değişiklik için 'kişisel nedenleri' gerekçe gösterdi. Belgeler, 11 Ağustos tarihli olmasına rağmen salı gününe kadar mahkeme sistemine gönderilmedi. Belgenin resmiyet kazanması için mahkeme sisteminde görülmesi ve bir hakim tarafından onaylanması gerekiyor.Bu girişim, ünlü şarkıcının adını değiştirmeye yönelik ilk isteği değil. West, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Kanye West ismiyle tanınıyorum. Adım YE" ifadelerini kullanmıştı.Ünlü rapçi, adı olarak kullanmak istediği 'Ye'nin kendisi için dini bir öneminin olduğunu ifade ediyor. Hatta West, Haziran 2018'de Big Boy ile yaptığı röportajda, "Ye'nin İncil'de en sık kullanılan kelime olduğuna ve siz anlamına geldiğine inanıyorum" diyor. Bu sebeple ünlü rapçinin, aynı yıl çıkardığı sekizinci stüdyo kayıt albümüne 'Ye' adını verdiği biliniyor.West, Instagram ve Twitter hesaplarında da isim olarak 'Ye'yi kullanıyor. Ancak her iki platformda da profil adresi olarak '@kanyewest' ifadesi bulunuyor. 4 çocuk babası West, ismini değiştirmesi durumunda artık ailesiyle aynı soyadı taşımayacak.
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abd, kanye west, isim değişikliği, mahkeme, rap, şarkı, albüm, başvuru, abd'li rapçi, isim, soyadı

Rapçi Kanye West resmi olarak adını değiştiriyor

13:59 25.08.2021 (güncellendi: 15:24 25.08.2021)
© AP Photo / Michael WykeKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Michael Wyke
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Tam adı Kanye Omari West olan dünyaca ünlü rapçi, adını 'Ye' olarak değiştirmek için mahkemeye resmi başvuruyu yaptı.
44 yaşındaki ABD'li rapçi, Associated Press (AP) tarafından elde edilen Los Angeles Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, adını takma adı Kanye Omari West'ten 'Ye'ye dönüştürmek için mahkemeye dilekçe verdi.
West, değişiklik için 'kişisel nedenleri' gerekçe gösterdi. Belgeler, 11 Ağustos tarihli olmasına rağmen salı gününe kadar mahkeme sistemine gönderilmedi. Belgenin resmiyet kazanması için mahkeme sisteminde görülmesi ve bir hakim tarafından onaylanması gerekiyor.
Bu girişim, ünlü şarkıcının adını değiştirmeye yönelik ilk isteği değil. West, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Resmi olarak Kanye West ismiyle tanınıyorum. Adım YE" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü rapçi, adı olarak kullanmak istediği 'Ye'nin kendisi için dini bir öneminin olduğunu ifade ediyor. Hatta West, Haziran 2018'de Big Boy ile yaptığı röportajda, "Ye'nin İncil'de en sık kullanılan kelime olduğuna ve siz anlamına geldiğine inanıyorum" diyor. Bu sebeple ünlü rapçinin, aynı yıl çıkardığı sekizinci stüdyo kayıt albümüne 'Ye' adını verdiği biliniyor.
West, Instagram ve Twitter hesaplarında da isim olarak 'Ye'yi kullanıyor. Ancak her iki platformda da profil adresi olarak '@kanyewest' ifadesi bulunuyor.
4 çocuk babası West, ismini değiştirmesi durumunda artık ailesiyle aynı soyadı taşımayacak.
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