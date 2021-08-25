Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/rosoboronexport-army-2021-forumunda-2-milyar-avro-tutarinda-sozlesme-imzaladi-1048330847.html
‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’
‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’
Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin sipariş portföyünün 2 milyar avro artığını söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:00+0300
2021-08-25T17:00+0300
dünya
rusya
rosoboroneksport
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102844/41/1028444138_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_9a331206ce88b3a93c5c509cb45a1a75.jpg
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan yaklaşık 20 sözleşme imzaladığını belirtti.Rus basınına konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan 20’nin üzerinde sözleşme imzaladı” dedi.Satış sözleşmelerinin özellikle Su-30 avcı uçakları, Mİ-35P, Mi-171Sh ve Mi-17V-5 helikopterleri, hava araçları silah sistemleri, Kornet-EM tanksavar füzeleri, gemi ve denizaltı silahlarını kapsadığına vurgu yapan Miheyev, “Rosoboronexport, Repellent-Patrol mobil elektronik karşı önlem sistemi ve Pantsir-S1M uçak savar füze ve top sisteminin yanı sıra Krasuha elektronik savaş sisteminin de ilk sözleşmelerini imzaladı” dedi.Miheyev ayrıca, ARMY-2021 forumunda Rosoboronexport heyetinin, 17'si savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları danışmanları düzeyinde olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle toplantı ve müzakereler gerçekleştirdiğini kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102844/41/1028444138_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_c68811cf8099b1fb8008fcbf312ce9fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rosoboroneksport

‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’

17:00 25.08.2021
© Sputnik / Georgiy Zimarev / Fotoğraf bankasına girSu-30SM
Su-30SM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Georgiy Zimarev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin sipariş portföyünün 2 milyar avro artığını söyledi.
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan yaklaşık 20 sözleşme imzaladığını belirtti.
Rus basınına konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan 20’nin üzerinde sözleşme imzaladı” dedi.
Satış sözleşmelerinin özellikle Su-30 avcı uçakları, Mİ-35P, Mi-171Sh ve Mi-17V-5 helikopterleri, hava araçları silah sistemleri, Kornet-EM tanksavar füzeleri, gemi ve denizaltı silahlarını kapsadığına vurgu yapan Miheyev, “Rosoboronexport, Repellent-Patrol mobil elektronik karşı önlem sistemi ve Pantsir-S1M uçak savar füze ve top sisteminin yanı sıra Krasuha elektronik savaş sisteminin de ilk sözleşmelerini imzaladı” dedi.
Miheyev ayrıca, ARMY-2021 forumunda Rosoboronexport heyetinin, 17'si savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları danışmanları düzeyinde olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle toplantı ve müzakereler gerçekleştirdiğini kaydetti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:00‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’
16:49Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı
16:46Mourinho: Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı
16:45Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı
16:41Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
16:34Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi
16:27OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
16:24Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok
16:21Çilingiri beklemedi, 3. kattan düşüp öldü
16:14AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
16:12Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı
16:06FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
16:04Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
15:58Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
15:57Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanıp vurdu
15:53Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
15:47Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
15:46Keçilere zehirli incir bırakıldı: ‘3. kez başımıza geldi, neden yaptıklarını bilmiyoruz’
15:44Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük
15:40Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar