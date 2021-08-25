‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan yaklaşık 20 sözleşme imzaladığını belirtti.Rus basınına konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan 20’nin üzerinde sözleşme imzaladı” dedi.Satış sözleşmelerinin özellikle Su-30 avcı uçakları, Mİ-35P, Mi-171Sh ve Mi-17V-5 helikopterleri, hava araçları silah sistemleri, Kornet-EM tanksavar füzeleri, gemi ve denizaltı silahlarını kapsadığına vurgu yapan Miheyev, “Rosoboronexport, Repellent-Patrol mobil elektronik karşı önlem sistemi ve Pantsir-S1M uçak savar füze ve top sisteminin yanı sıra Krasuha elektronik savaş sisteminin de ilk sözleşmelerini imzaladı” dedi.Miheyev ayrıca, ARMY-2021 forumunda Rosoboronexport heyetinin, 17'si savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları danışmanları düzeyinde olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle toplantı ve müzakereler gerçekleştirdiğini kaydetti.
Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin sipariş portföyünün 2 milyar avro artığını söyledi.
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan yaklaşık 20sözleşme imzaladığını belirtti.
Rus basınına konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan 20’nin üzerinde sözleşme imzaladı” dedi.
Satış sözleşmelerinin özellikle Su-30 avcı uçakları, Mİ-35P, Mi-171Sh ve Mi-17V-5 helikopterleri, hava araçları silah sistemleri, Kornet-EM tanksavar füzeleri, gemi ve denizaltı silahlarını kapsadığına vurgu yapan Miheyev, “Rosoboronexport, Repellent-Patrol mobil elektronik karşı önlem sistemi ve Pantsir-S1M uçak savar füze ve top sisteminin yanı sıra Krasuha elektronik savaş sisteminin de ilk sözleşmelerini imzaladı” dedi.
Miheyev ayrıca, ARMY-2021 forumunda Rosoboronexport heyetinin, 17'si savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları danışmanları düzeyinde olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle toplantı ve müzakereler gerçekleştirdiğini kaydetti.