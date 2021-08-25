https://tr.sputniknews.com/20210825/rosoboronexport-army-2021-forumunda-2-milyar-avro-tutarinda-sozlesme-imzaladi-1048330847.html

‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’

‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’

Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin sipariş portföyünün 2 milyar avro artığını söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T17:00+0300

2021-08-25T17:00+0300

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Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan yaklaşık 20 sözleşme imzaladığını belirtti.Rus basınına konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, ARMY-2021 forumu çerçevesinde 2 milyar avroyu aşan 20’nin üzerinde sözleşme imzaladı” dedi.Satış sözleşmelerinin özellikle Su-30 avcı uçakları, Mİ-35P, Mi-171Sh ve Mi-17V-5 helikopterleri, hava araçları silah sistemleri, Kornet-EM tanksavar füzeleri, gemi ve denizaltı silahlarını kapsadığına vurgu yapan Miheyev, “Rosoboronexport, Repellent-Patrol mobil elektronik karşı önlem sistemi ve Pantsir-S1M uçak savar füze ve top sisteminin yanı sıra Krasuha elektronik savaş sisteminin de ilk sözleşmelerini imzaladı” dedi.Miheyev ayrıca, ARMY-2021 forumunda Rosoboronexport heyetinin, 17'si savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve devlet başkanları danışmanları düzeyinde olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle toplantı ve müzakereler gerçekleştirdiğini kaydetti.

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rusya, rosoboroneksport