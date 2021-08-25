https://tr.sputniknews.com/20210825/turkiyenin-en-pahali-tofasi-180-bin-lira-1048323752.html

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı

Bursa’da yaşayan iş insanı Yusuf Yamanlar, Tanju Akdoğan’ın bir buçuk yıllık emeği sonucu ortaya çıkan Doğan SLX marka aracı 180 bin liraya satın aldı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:21+0300

2021-08-25T14:21+0300

2021-08-25T14:23+0300

yaşam

otomobil

pahalı

araç

ekonomi

tofaş

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Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Tofaş'ın Doğan SLX marka aracı rekor fiyattan alıcı buldu. Türkiye'de araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan Doğan SLX marka araç, bir buçuk yılda modifiye edildi.Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta baştan yapılarak en lüks araçlardaki konforun sağlandığı araç 180 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.'Çocukluk hayalimdi'Bursa'da araç kiralama işi ile uğraşan Yusuf Yamanlar, Doğan SLX marka aracı aldıktan sonra “Allah'ıma şükürler olsun ki 35 yaşındayım ve 35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim” dedi.“Tofaş'ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan'a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi” diyen Yusuf Yamanlar sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu araç ortaya çıktı. Allah bana bugün bu arabayı almayı nasip etti. Özür dileyerek söylüyorum bu araca verdiğim para çok önemli değil çünkü bu arabada ciddi bir emek var.Tanju Akdoğan kardeşim bu araca bir buçuk yıldır emek veriyor ve gözü gibi bakıyor. Kendisiyle anlaşarak arabayı hanemize kazandırdık. Allah hayaliyle yatıp kalkan herkese hayallerine kavuşmayı nasip etsin."'BMW M3 şanzımanı kullandık, Mercedes direksiyonu taktık'Türkiye'nin en pahalı Doğan SLX'i hakkında bilgiler paylaşan aracın mimarı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda tır şoförü olan Tanju Akdoğan ise şunları kaydetti:"Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak bu araç ortaya çıktı. Aracımız 1993 model Doğan SLX. Güneşin verdiği zararlardan dolayı dışarıdan boyalıdır. Turbo 4.0 enjeksiyonlu araçta BMW M3 şanzımanı kullandık. Mercedes direksiyonu takılan araçta, koltuklarında da elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik.Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut. Aracımızın bu donanımlara ve bu görünüme kavuşmasında büyük emeği olan Antalya'da yaşayan Metin Doğan ustamıza çok teşekkür ediyorum.'560 beygir güçle 400 kilometre hıza çıkıyor'Turbo modifiye yapılan araç görselliği ve motor performansıyla öne çıkıyor. 560 beygir gücüne ulaşabilen araç 0 kilometreden 400 kilometre hıza 11.4 saniyede çıkabiliyor.100 kilometre hızdan 200 kilometre hıza ise 6.5 saniyede çıkabiliyor. Aracımız hem cadde modu hem de yarış moduyla Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı araçlarından bir tanesidir. Yeni sahibine hayırlı olsun."

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otomobil, pahalı, araç, ekonomi, tofaş