https://tr.sputniknews.com/20210825/zonguldakta-markete-giren-bir-musteri-2-gorevliyi-darp-etti-1048308038.html

Zonguldak’ta markete giren bir müşteri 2 görevliyi darp etti

Zonguldak’ta markete giren bir müşteri 2 görevliyi darp etti

Zonguldak’ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliye saldırdı. Yaralanan market çalışanları hastanede tedavi altına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T01:21+0300

2021-08-25T01:21+0300

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türkiye

zonguldak

darp

market

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Acılık semtinde market zincirinde S.T. isimli adamla markette görevli 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Müşteri markette çalışan 2 kişiyi darp ederek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. İhlas Haber Ajansı'na göre olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri S.T. isimli adamı kıskıvrak yakalayarak ifadesi alınmak üzerek karakola getirdi.

türkiye

zonguldak

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zonguldak, darp, market