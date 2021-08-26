Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
Adana'da sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi güvenlik kamerasına yansıyan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.
'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.