https://tr.sputniknews.com/20210826/adanada-kopegin-uzerine-kaynar-su-doken-ozel-guvenlik-gorevlisi-adli-kontrolle-saliverildi-1048347716.html

Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi

Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi

Adana'da sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi güvenlik kamerasına yansıyan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:24+0300

2021-08-26T10:24+0300

2021-08-26T11:30+0300

türkiye

adana

kaynar su

hayvan hakları

eziyet

adli kontrol

sokak köpeği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048347682_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e72d619ae9d33ace9b0c134f638ecb0c.jpg

Adana'nın Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/adanada-bir-guvenlik-gorevlisi-sokak-kopeginin-uzerine-kaynar-su-doktu-1048316879.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, kaynar su, hayvan hakları, eziyet, adli kontrol, sokak köpeği