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Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi
Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi
Adana'da sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi güvenlik kamerasına yansıyan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:24+0300
2021-08-26T11:30+0300
türkiye
adana
kaynar su
hayvan hakları
eziyet
adli kontrol
sokak köpeği
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Adana'nın Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/adanada-bir-guvenlik-gorevlisi-sokak-kopeginin-uzerine-kaynar-su-doktu-1048316879.html
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adana, kaynar su, hayvan hakları, eziyet, adli kontrol, sokak köpeği

Adana'da köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi, adli kontrolle salıverildi

10:24 26.08.2021 (güncellendi: 11:30 26.08.2021)
© AAKöpeğin üzerine kaynar su döken M.E.K
Köpeğin üzerine kaynar su döken M.E.K - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Adana'da sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi güvenlik kamerasına yansıyan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.
'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
TÜRKİYE
Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü
Dün, 11:50
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