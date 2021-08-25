https://tr.sputniknews.com/20210825/adanada-bir-guvenlik-gorevlisi-sokak-kopeginin-uzerine-kaynar-su-doktu-1048316879.html

Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü

Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü

Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T11:50+0300

2021-08-25T11:50+0300

2021-08-25T11:50+0300

türkiye

adana

köpek

güvenlik görevlisi

hayvanları koruma kanunu

sokak köpeği

hayvana işkence

hayvana şiddet

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Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir site sakinleri, yıllardır besledikleri sokak köpeğini yaralı halde buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.Olayın, sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K. tarafından yapıldığının iddia edilmesi üzerine yönetim, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde M.E.K.’nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Köpeğin tedavisi sürüyor.

türkiye

adana

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, köpek, güvenlik görevlisi, hayvanları koruma kanunu, sokak köpeği, hayvana işkence, hayvana şiddet