Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü

Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir site sakinleri, yıllardır besledikleri sokak köpeğini yaralı halde buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.Olayın, sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K. tarafından yapıldığının iddia edilmesi üzerine yönetim, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde M.E.K.’nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Köpeğin tedavisi sürüyor.
Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son verirken, yaralı halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor.
Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir site sakinleri, yıllardır besledikleri sokak köpeğini yaralı halde buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın, sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K. tarafından yapıldığının iddia edilmesi üzerine yönetim, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.