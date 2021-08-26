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https://tr.sputniknews.com/20210826/chpli-ozel-tek-bildikleri-bir-dogal-afet-olsun-da-vatandasa-iban-atalim-1048359500.html
CHP'li Özel: Tek bildikleri 'Bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım'
CHP'li Özel: Tek bildikleri 'Bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdiği açıklamasında "Son bir yıl içinde elektriğe 3 defa, benzine 11 kez, motorine 8... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:44+0300
2021-08-26T15:44+0300
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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili olarak "Bizim yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, ABD'nin ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına 'Kabil Havalimanı'na yaklaşmayın IŞİD saldıracak' istihbaratından sonra herhalde ne demek istediklerimizi anladılar" diyen Özel, "Eğer Mehmetçik biraz daha orada kalsaydı belki çok acı haberler alacaktık" ifadesini kullandı.Özel, 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak "Önümüzdeki ay okulların açılacak olması ve şu anki vaka sayıları da hepimizi tedbir almaya itmelidir. Aşı hakkı tanımlanan herkes, aşısını yaptırmalıdır. Bu salgından aşıdan başka kurtuluş noktası yoktur. Sağlık Bakanlığı verileri anlık, şeffaf şekilde paylaşmıyor. Aşı olanlar ve olmayanlar için tabloyu ayırmamız gerekiyor. Aşı olanlarda durum budur, olmayanlarda budur denilmesi için" diye konuştu.'Her gün neredeyse bir Soma faciası yaşanıyor'Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine de değinen Özgür Özel, şunları kaydetti:"Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri 100 yılın sel felaketi olarak değerlendirdiler Bozkurt, Ayancık ve Bartın'daki felaketi. Peki farkında mıyız dün koronavirüs 200'ün üzerinde daha canımızı aldı. Sel 82 canımızı almıştı. Koronavirüs 200'ün üzerinde can aldı. Her gün neredeyse bir Soma faciası yaşanıyor.Geçen sene 1-25 Ağustos arasında 472 kişi ölmüştü. Bu sene aşı var ve toplumun yüzde 65'i aşılandı. 1-25 Ağustos arasında 3 bin 880 kişi ölmüş bu sene. Sağlık Bakanlığı, verileri şeffaf şekilde paylaşmadığı için, üzerinde düzgün çıkarımlarda bulunamıyor. Virüs öyle tehlikeli bir noktaya geldi ki, aşısızlar var, delta varyantı var. Aşılanmış, bağışıklı ancak hastalığı taşıyabilecekler ile bir aradalar şu anda bu mutasyon, varyant demek.'TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz'Milletimize, TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz. Çünkü, 24 Haziran 2021'de TÜİK'in kendi kanunu gereğince ölüm ve ölüm nedenlerini ilan etmesi gerekiyor. Bu sene yapamadı. Çünkü Sağlık Bakanlığı, TÜİK'e verilerini kapattı.Okullar açılacak, öğrenciler ile temas edecek herkesin eksiksiz aşılanması gerekiyor. Bu konudaki iradeyi destekliyoruz ve bunun tamamen arkasındayız. İlk kapanan ve son açılan okullar bizimkiler oldu."'Ekonomiyi değil ama vatandaşın faturasını şahlandırdığınız doğru'Özel, devamında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şahlanıyoruz" dediğini vurgulayan Özel, "Ekonomiyi değil ama vatandaşın faturasını şahlandırdığınız doğru. Son bir yıl içinde elektriğe 3 defa, benzine 11 kez, motorine 8 kez, LPG'ye de 6 kez zam yaptılar. Tek bildikleri bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım" değerlendirmesinde bulundu.'Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz, geçmişimizi unutturmak için yapılmış'Talim ve Terbiye Kurulu'na Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Gündüz'ün atanmasını da eleştiren Özel, "Beyefendinin yazdığı makaleye bak. Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz geçmişimizi unutturmak için yapılmış" diye konuştu.
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chp, orman yangını, sel, özgür özel, ekonomi, iban

CHP'li Özel: Tek bildikleri 'Bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım'

15:44 26.08.2021
© AACHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdiği açıklamasında "Son bir yıl içinde elektriğe 3 defa, benzine 11 kez, motorine 8 kez, LPG'ye de 6 kez zam yaptılar. Tek bildikleri; bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım" ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili olarak "Bizim yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, ABD'nin ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına 'Kabil Havalimanı'na yaklaşmayın IŞİD saldıracak' istihbaratından sonra herhalde ne demek istediklerimizi anladılar" diyen Özel, "Eğer Mehmetçik biraz daha orada kalsaydı belki çok acı haberler alacaktık" ifadesini kullandı.
Özel, 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak "Önümüzdeki ay okulların açılacak olması ve şu anki vaka sayıları da hepimizi tedbir almaya itmelidir. Aşı hakkı tanımlanan herkes, aşısını yaptırmalıdır. Bu salgından aşıdan başka kurtuluş noktası yoktur. Sağlık Bakanlığı verileri anlık, şeffaf şekilde paylaşmıyor. Aşı olanlar ve olmayanlar için tabloyu ayırmamız gerekiyor. Aşı olanlarda durum budur, olmayanlarda budur denilmesi için" diye konuştu.

'Her gün neredeyse bir Soma faciası yaşanıyor'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine de değinen Özgür Özel, şunları kaydetti:
"Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri 100 yılın sel felaketi olarak değerlendirdiler Bozkurt, Ayancık ve Bartın'daki felaketi. Peki farkında mıyız dün koronavirüs 200'ün üzerinde daha canımızı aldı. Sel 82 canımızı almıştı. Koronavirüs 200'ün üzerinde can aldı. Her gün neredeyse bir Soma faciası yaşanıyor.
Geçen sene 1-25 Ağustos arasında 472 kişi ölmüştü. Bu sene aşı var ve toplumun yüzde 65'i aşılandı. 1-25 Ağustos arasında 3 bin 880 kişi ölmüş bu sene. Sağlık Bakanlığı, verileri şeffaf şekilde paylaşmadığı için, üzerinde düzgün çıkarımlarda bulunamıyor. Virüs öyle tehlikeli bir noktaya geldi ki, aşısızlar var, delta varyantı var. Aşılanmış, bağışıklı ancak hastalığı taşıyabilecekler ile bir aradalar şu anda bu mutasyon, varyant demek.

'TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz'

Milletimize, TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz. Çünkü, 24 Haziran 2021'de TÜİK'in kendi kanunu gereğince ölüm ve ölüm nedenlerini ilan etmesi gerekiyor. Bu sene yapamadı. Çünkü Sağlık Bakanlığı, TÜİK'e verilerini kapattı.
Okullar açılacak, öğrenciler ile temas edecek herkesin eksiksiz aşılanması gerekiyor. Bu konudaki iradeyi destekliyoruz ve bunun tamamen arkasındayız. İlk kapanan ve son açılan okullar bizimkiler oldu."

'Ekonomiyi değil ama vatandaşın faturasını şahlandırdığınız doğru'

Özel, devamında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şahlanıyoruz" dediğini vurgulayan Özel, "Ekonomiyi değil ama vatandaşın faturasını şahlandırdığınız doğru. Son bir yıl içinde elektriğe 3 defa, benzine 11 kez, motorine 8 kez, LPG'ye de 6 kez zam yaptılar. Tek bildikleri bir doğal afet olsun da vatandaşa IBAN atalım" değerlendirmesinde bulundu.

'Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz, geçmişimizi unutturmak için yapılmış'

Talim ve Terbiye Kurulu'na Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Gündüz'ün atanmasını da eleştiren Özel, "Beyefendinin yazdığı makaleye bak. Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz geçmişimizi unutturmak için yapılmış" diye konuştu.
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