https://tr.sputniknews.com/20210826/deniz-akkaya-tahliye-oldu-pasalar-gibi-yattik-ciktik-1048357782.html

Deniz Akkaya tahliye oldu: Paşalar gibi yattık, çıktık

Deniz Akkaya tahliye oldu: Paşalar gibi yattık, çıktık

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:50+0300

2021-08-26T14:50+0300

2021-08-26T14:53+0300

yaşam

tahliye

hapis

deniz akkaya

selin ciğerci

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Üç gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Cezaevinden çıkan Akkaya, "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.‘Pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak’Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü" dedi."Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar" diyen Akkaya, "Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiçbir sakınca görmediklerini söylemişler" açıklamasında bulundu.‘Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar’Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:"Gayet paşalar gibi yattık, çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu.

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tahliye, hapis, deniz akkaya, selin ciğerci