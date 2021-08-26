https://tr.sputniknews.com/20210826/ingiltere-basbakani-johnson-kabilden-tahliyelere-devam-edeceklerini-soyledi-1048368179.html

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi

ngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı 'barbarca... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T21:15+0300

2021-08-26T21:15+0300

2021-08-26T21:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

boris johnson

patlama

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Johnson, Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.Boris Johnson, "Barbarca bir terör saldırısı olduğunu, Kabil Havalimanında ABD ordusu üyelerinin hayatını kaybettiğini, Afgan kayıpların da olduğu bir dizi saldırı olduğunu doğrulayabilirim. ABD ve Afganistan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.Havalimanındaki saldırının ardından tahliye operasyonlarının "mümkün olduğunca hızlı ve verimli" olması gerektiğine işaret eden Johnson, tahliyelerin son ana kadar devam edeceğini ancak sona gelindiğini belirtti.Johnson, insanların büyük çoğunluğunun zaten tahliye edildiğini ve bunun tamamen olağanüstü bir çaba olduğunu kaydetti.Taliban'ın planlanan 31 Ağustos çekilme tarihinden sonra insanların Afganistan'ı terk etmesine izin vermeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin tahliye programına sahip olduğu zaman çizelgesine göre devam edeceğini bildirdi.Başbakan, "fırsatçı terör saldırılarını" kınadığını ve bunların "aşağılık" olduğunu düşündüğünün altını çizdi, saldırının arkasında kimin olduğu sorusuna ise yorum yapmaktan kaçındı.Kabil Havalimanında patlamaTahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

ingiltere

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ingiltere, afganistan, boris johnson, patlama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı