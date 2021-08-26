KORONAVİRÜS
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Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
14:11 26.08.2021 (güncellendi: 14:28 26.08.2021)
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOVRusya / koronavirüs
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
Son 24 saatte 820 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya'da pandeminin başından beri en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Kovid-19 salgını Rusya'da çok sayıda can almaya devam ediyor.
Son 24 saatte 19 bin 630 vakanın tespit edildiği ülkede, ölü sayısı 820'ye yükselerek pandemininin başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Daha önce en yüksek ölü sayısı, 819 kişinin öldüğünün açıklandığı 14 Ağustos'ta kaydedilmişti.
En fazla can kaybının görüldüğü kentler Moskova (54), St. Petersburg (38) ve Krasnodar Kray (34) oldu. Toplam ölü sayısı 179 bin 243'e yükseldi.
Son 24 saatte virüsü yenenlerin sayısı ise 19 bin 661 olarak açıklandı. İyileşenlerin toplam sayısı 6 milyon 92 bin 818 oldu.
Son 24 saatte 19 bin 630 vakanın tespit edildiği ülkede, ölü sayısı 820'ye yükselerek pandemininin başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Daha önce en yüksek ölü sayısı, 819 kişinin öldüğünün açıklandığı 14 Ağustos'ta kaydedilmişti.
En fazla can kaybının görüldüğü kentler Moskova (54), St. Petersburg (38) ve Krasnodar Kray (34) oldu. Toplam ölü sayısı 179 bin 243'e yükseldi.
Son 24 saatte virüsü yenenlerin sayısı ise 19 bin 661 olarak açıklandı. İyileşenlerin toplam sayısı 6 milyon 92 bin 818 oldu.