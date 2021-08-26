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Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir’de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir’de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin de bulunduğu, yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T16:04+0300
2021-08-26T16:04+0300
türkiye
eskişehir
kiralık
kira
daire
koronavirüs
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının henüz açıklanmamasına karşın üniversitelerin yüz yüze eğitim kararının ardından Eskişehir’de emlak piyasası canlandı. Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin bulunduğu kentte ev kiraları şimdiden yüzde 40 oranında arttı. Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, talebin çok olması nedeniyle kiralık ev fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Çelik: Birtakım fırsatçılar, her dönemi olduğu gibi bu dönemi de değerlendirmek istiyorlarKoronavirüs nedeniyle geçen yıl evlerin boş kaldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:Gayrimenkul Danışmanı Karabıça: Daire ve apart fiyatları uçtu denilebilirÖğrencilerin gelmeye başlamasıyla birlikte ellerinde kiralık ev kalmadığını söyleyen Gayrimenkul Danışmanı Melih Karabıçak, şu ifadeleri kullandı:"Üniversitelerden yüz yüze eğitim açıklamaları olduktan sonra, öğrenciler gelmeye başladılar. Geçen yıl evlerini boşaltıp giden öğrenciler tekrar geldi. Bu da yoğun bir talep oluşturdu. Şu anda benim elimde neredeyse kiralık ev yok. Kiralanmayan sadece birkaç tane ev kaldı. Daha da talep var. Bu talep doğrultusunda kira artışı gözlendi. Ev sahipleri genelde böyle yapıyor. Geçen yıl 500 liraya verebilmek için uğraştıkları dairelerin fiyatları artık 1000- 1500 lira arasında kiralanıyor. Öğrenciye ev lazım, fiyatların düşürülmesi lazım. Daire ve apart fiyatları uçtu denilebilir.”Toprak: Maalesef halkımız fırsatçı, şikayetçiyiz ama ne yapacaksın?Anadolu Üniversitesi'ne tercih yapan kızına ev aramak için Manisa'dan gelen Ayhan Toprak da kiralık ev fiyatlarından yakındı. Üniversiteye yakın mahallelerde ev baktıklarını anlatan Toprak, “Kızımız için kalacak yer bakıyoruz. Gelmeden önce araştırdığımızda fiyatlar 800-1000 lira arasındaydı. Buraya geldiğimizde 1500 lira gibi fiyatlar veriliyor. Maalesef halkımız fırsatçı. Şikayetçiyiz ama ne yapacaksın? Çocuğumu burada nerede bırakacağım? Bir şekilde başının çaresine bakmak durumundasın. Bakıyoruz, arıyoruz. Eskişehir kazan, biz kepçe böyle dolaşacağız” ifadelerini kullandı.Apart İşletmecisi Fırat Çetin ise, koronavirüs sürecinden emlak piyasasının ciddi etkilendiğini söyledi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim kararıyla yeniden bir canlanma yaşandığını kaydeden Çetin, “Eskişehir üniversite şehri olduğu için esnaf da bundan ciddi anlamda etkilendi. Üniversitelerin açılıp, bizim ve diğer esnafın da rahatlamasını bekliyoruz. Fiyatlar gayet uygun. Her bütçeye uygun fiyatlarda apart mevcut. Vatandaş için kiralık ev vermek daha cazip. Kiraya verdikten sonra hiç ilgilenmiyor. Ama apart ve yurt işletmeciliğinde ciddi bir gider oluyor. Kira, stopaj, fatura KDV giderleri oluyor” şeklinde konuştu.
türkiye
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eskişehir, kiralık, kira, daire, koronavirüs

Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir’de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı

16:04 26.08.2021
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin de bulunduğu, yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, yüz yüze eğitim kararıyla kiralık ev fiyatları yükseldi. Henüz yerleştirme sonuçları açıklanmamışken, özellikle üniversitelere yakın semtlerde kira fiyatlarında yüzde 40 artış yaşandı..
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının henüz açıklanmamasına karşın üniversitelerin yüz yüze eğitim kararının ardından Eskişehir’de emlak piyasası canlandı. Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin bulunduğu kentte ev kiraları şimdiden yüzde 40 oranında arttı.
Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, talebin çok olması nedeniyle kiralık ev fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.

Çelik: Birtakım fırsatçılar, her dönemi olduğu gibi bu dönemi de değerlendirmek istiyorlar

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl evlerin boş kaldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:
“Kışın evlerin boş kalması sebebi ile ev sahiplerinin bazı giderleri oluştu. Okulların açılma kararıyla talebin çok olması ev fiyatlarının artmasına sebep oldu. Bütün hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen, Eskişehir'de kiralık ev konusunda sorunlar yaşamaya başladık. Bu yıl kiralık ev fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 artış meydana geldi. 500- 600 liraya verdiğimiz evler, 1000-1500 liraya kadar gidiyor. Yaz sezonuyla birlikte yeni evli çiftler ev tutmak istiyorlar. Birtakım fırsatçılar, her dönemi olduğu gibi bu dönemi de değerlendirmek istiyorlar. Bunu bize gelen şikayetlerden de anlıyoruz. Kesinlikle fırsatçılara yüz verip rağbet etmesinler. Mutlaka yetki belgesi olan emlak danışmanı arkadaşlarımıza müracaat etsinler. Böyle dönemlerde internet üzerinden ev kiralaması yapılıyor. Bunun da yetki belgesi olan üyelerimizden yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü vatandaşlarımız internet üzerinden hiç olmayan bir evi kiralayıp oraya para gönderebiliyorlar ve dolandırılıyorlar."

Gayrimenkul Danışmanı Karabıça: Daire ve apart fiyatları uçtu denilebilir

Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla birlikte ellerinde kiralık ev kalmadığını söyleyen Gayrimenkul Danışmanı Melih Karabıçak, şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitelerden yüz yüze eğitim açıklamaları olduktan sonra, öğrenciler gelmeye başladılar. Geçen yıl evlerini boşaltıp giden öğrenciler tekrar geldi. Bu da yoğun bir talep oluşturdu. Şu anda benim elimde neredeyse kiralık ev yok. Kiralanmayan sadece birkaç tane ev kaldı. Daha da talep var. Bu talep doğrultusunda kira artışı gözlendi. Ev sahipleri genelde böyle yapıyor. Geçen yıl 500 liraya verebilmek için uğraştıkları dairelerin fiyatları artık 1000- 1500 lira arasında kiralanıyor. Öğrenciye ev lazım, fiyatların düşürülmesi lazım. Daire ve apart fiyatları uçtu denilebilir.”

Toprak: Maalesef halkımız fırsatçı, şikayetçiyiz ama ne yapacaksın?

Anadolu Üniversitesi'ne tercih yapan kızına ev aramak için Manisa'dan gelen Ayhan Toprak da kiralık ev fiyatlarından yakındı. Üniversiteye yakın mahallelerde ev baktıklarını anlatan Toprak, “Kızımız için kalacak yer bakıyoruz. Gelmeden önce araştırdığımızda fiyatlar 800-1000 lira arasındaydı. Buraya geldiğimizde 1500 lira gibi fiyatlar veriliyor. Maalesef halkımız fırsatçı. Şikayetçiyiz ama ne yapacaksın? Çocuğumu burada nerede bırakacağım? Bir şekilde başının çaresine bakmak durumundasın. Bakıyoruz, arıyoruz. Eskişehir kazan, biz kepçe böyle dolaşacağız” ifadelerini kullandı.
Apart İşletmecisi Fırat Çetin ise, koronavirüs sürecinden emlak piyasasının ciddi etkilendiğini söyledi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim kararıyla yeniden bir canlanma yaşandığını kaydeden Çetin, “Eskişehir üniversite şehri olduğu için esnaf da bundan ciddi anlamda etkilendi. Üniversitelerin açılıp, bizim ve diğer esnafın da rahatlamasını bekliyoruz. Fiyatlar gayet uygun. Her bütçeye uygun fiyatlarda apart mevcut. Vatandaş için kiralık ev vermek daha cazip. Kiraya verdikten sonra hiç ilgilenmiyor. Ama apart ve yurt işletmeciliğinde ciddi bir gider oluyor. Kira, stopaj, fatura KDV giderleri oluyor” şeklinde konuştu.
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