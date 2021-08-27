https://tr.sputniknews.com/20210827/abdli-askerler-tatbikat-icin-askeri-araclarin-ahsap-kopyalarini-hazirliyor-1048390239.html
ABD’li askerler tatbikat için askeri araçların ahşap kopyalarını hazırlıyor
ABD’li askerler tatbikat için askeri araçların ahşap kopyalarını hazırlıyor
ABD’de 5’inci Deniz İnşaat Taburu (NMCB-5), gelecekte tatbikatlar sırasında kullanılmak üzere, askeri teçhizatın ahşap kopyalarını inşa etmeye başladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T17:42+0300
2021-08-27T17:42+0300
2021-08-27T17:42+0300
savunma
abd
ordu
tatbikat
humvee
savaş
abd deniz piyade kolordusu
kopya
deniz
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Defense Blog’un yazdığına göre NMCB-5 askerleri, kontrplaktan Humvee otomobilin kopyalarını yaptı. Maketlerin, 17’inci Muharebe Lojistik Alayı tarafından tatbikatlarda kullanılacağı belirtildi.Bu tür teçhizat kopyaları, gerçeklikten ödün vermeden tatbikatların maliyetini azaltma amacını taşıyor. Humvee’nin kontrplaktan yapılma maketi, gerçek otomobil boyutlarında. Bu sayede, teçhizat transferinin işlendiği lojistik tatbikatlarda kullanılabiliyor.NMCB-5 askerleri, Japonya’daki ABD üssünde yerleşti. İnşaat Taburu, Hint-Pasifik Bölgesi’ndeki ortak güçlere mühendislik destek sağlama amacını taşıyor.
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abd, ordu, tatbikat, humvee, savaş, abd deniz piyade kolordusu, kopya, deniz
ABD’li askerler tatbikat için askeri araçların ahşap kopyalarını hazırlıyor
ABD’de 5’inci Deniz İnşaat Taburu (NMCB-5), gelecekte tatbikatlar sırasında kullanılmak üzere, askeri teçhizatın ahşap kopyalarını inşa etmeye başladı.
Defense Blog’un yazdığına göre NMCB-5 askerleri, kontrplaktan Humvee otomobilin kopyalarını yaptı. Maketlerin, 17’inci Muharebe Lojistik Alayı tarafından tatbikatlarda kullanılacağı belirtildi.
Bu tür teçhizat kopyaları, gerçeklikten ödün vermeden tatbikatların maliyetini azaltma amacını taşıyor. Humvee’nin kontrplaktan yapılma maketi, gerçek otomobil boyutlarında. Bu sayede, teçhizat transferinin işlendiği lojistik tatbikatlarda kullanılabiliyor.
NMCB-5 askerleri, Japonya’daki ABD üssünde yerleşti. İnşaat Taburu, Hint-Pasifik Bölgesi’ndeki ortak güçlere mühendislik destek sağlama amacını taşıyor.