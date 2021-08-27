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İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarından sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi
İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarından sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, metro ve tramvayda toplamda 630 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T17:11+0300
2021-08-27T17:11+0300
türkiye
izmir
işçi
metro
işveren
tramvay
sendika
toplu iş sözleşmesi
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Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Metro AŞ'de belediyenin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile yürüttükleri TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadığını, arabulucu sürecinin de sonlandığını bildirdi.Yaklaşık 250 çalışanın asgari ücret aldığını, eğitim ve yakacak gibi sosyal yardımlarda diğer belediye şirketleriyle aralarında büyük farklar bulunduğunu ileri süren Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, emekçilerin ücretlerini eşitleyeceği yönündeki sözlerinin TİS görüşmelerinde hayat bulamadığını savundu.Kendilerine sunulan tekliflerle bir anlaşmaya varılamayacağını dile getiren Giral, "Son arabulucu tutanak teslim süresi bitti, genel merkezimize teslim edildi, bu saatten sonra 60 günlük grev süremiz başlıyor. Grev kararını istediğimiz tarihte alabiliriz. Grev tarihi aldıktan sonra da bu 60 günlük süre içerisinde 1 hafta önceden bildirmek kaydıyla işverene grev tarihini açıklayabiliriz" dedi.Metro ve travmayda toplam 630 çalışan olduğunu anımsatan Giral, şunları kaydetti:
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izmir, işçi, metro, işveren, tramvay, sendika, toplu iş sözleşmesi

İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarından sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi

17:11 27.08.2021
© AAİzmir`de metro ve tramvay çalışanları TİS görüşmelerini sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemi
İzmir`de metro ve tramvay çalışanları TİS görüşmelerini sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, metro ve tramvayda toplamda 630 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını, bu yüzden çalışanlarıyla sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi başlattıklarını söyledi.
Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Metro AŞ'de belediyenin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile yürüttükleri TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadığını, arabulucu sürecinin de sonlandığını bildirdi.
Yaklaşık 250 çalışanın asgari ücret aldığını, eğitim ve yakacak gibi sosyal yardımlarda diğer belediye şirketleriyle aralarında büyük farklar bulunduğunu ileri süren Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, emekçilerin ücretlerini eşitleyeceği yönündeki sözlerinin TİS görüşmelerinde hayat bulamadığını savundu.
Kendilerine sunulan tekliflerle bir anlaşmaya varılamayacağını dile getiren Giral, "Son arabulucu tutanak teslim süresi bitti, genel merkezimize teslim edildi, bu saatten sonra 60 günlük grev süremiz başlıyor. Grev kararını istediğimiz tarihte alabiliriz. Grev tarihi aldıktan sonra da bu 60 günlük süre içerisinde 1 hafta önceden bildirmek kaydıyla işverene grev tarihini açıklayabiliriz" dedi.
Metro ve travmayda toplam 630 çalışan olduğunu anımsatan Giral, şunları kaydetti:
"Haklı mücadelemizi kendilerine iletmek ve tepkimizi göstermek için arabulucu sürecinde toplu sözleşme bitene kadar sakal bırakacağız dedik. Uzlaşı sağlamayınca üyemiz olan 630 çalışanla sivil kıyafet eylemi başlattık. Toplu sözleşmemiz ne zaman biterse o zaman normale döneceğiz. Amacımız İzmir halkını mağdur etmek değil. Sonuçta grevde işçi de maaşını almıyor, mağdur oluyor. Bıçak kemiğe dayandı, ücretler çok düşük. Metro çalışanı da diğer şirket çalışanları gibi karnını doyurmak istiyor. Evine ekmek götürmek istiyor."
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