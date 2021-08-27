İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarından sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi

"Haklı mücadelemizi kendilerine iletmek ve tepkimizi göstermek için arabulucu sürecinde toplu sözleşme bitene kadar sakal bırakacağız dedik. Uzlaşı sağlamayınca üyemiz olan 630 çalışanla sivil kıyafet eylemi başlattık. Toplu sözleşmemiz ne zaman biterse o zaman normale döneceğiz. Amacımız İzmir halkını mağdur etmek değil. Sonuçta grevde işçi de maaşını almıyor, mağdur oluyor. Bıçak kemiğe dayandı, ücretler çok düşük. Metro çalışanı da diğer şirket çalışanları gibi karnını doyurmak istiyor. Evine ekmek götürmek istiyor."