https://tr.sputniknews.com/20210827/kremlin-kabil-saldirisi-sonrasi-afganistanda-tehlike-seviyesi-hl-cok-yuksek-1048385030.html

Kremlin: Kabil saldırısı sonrası Afganistan’da tehlike seviyesi hâlâ çok yüksek

Kremlin: Kabil saldırısı sonrası Afganistan’da tehlike seviyesi hâlâ çok yüksek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kabil Havalimanı dışında düzenlenen bombalı saldırı sonrası Afganistan’da tehlike seviyesinin herkes için hâlâ çok yüksek... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T14:30+0300

2021-08-27T14:30+0300

2021-08-27T14:31+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

vladimir putin

nato

işid

afganistan

kremlin

saldırı

dmitriy peskov

asker

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Taliban’ın başkente girmesinden beri binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için akın ettiği Kabil Havalimanı dışında dün 72 Afgan sivil ile 13 ABD askerinin ölmesine neden olan bombalı saldırılara ilişkin, IŞİD’in Horasan grubunun üstlendiği bu saldırıları kararlı bir biçimde kınadıklarını belirtti:Kremlin Sözcüsü, Kabil Havalimanı dışında yaşananların, terörist grupların Afganistan’daki kaostan faydalanacağı şeklindeki tahminleri doğru çıkardığını kaydetti ve ekledi: “Bu durum, Afganistan’ın kendisindeki gerilimi artırıyor. Herkes için tehlike çok büyük. Tabii ki bu durum ciddi biçimde endişelenmemizin sebebi olmaya devam ediyor.”‘Rus istihbarat servisleri Afganistan’daki tehlikeyi 7/24 izliyor’Peskov, söz konusu terör saldırılarının Afganistan sınırları dışına sızma tehlikesinin bulunup bulunmadığı sorusu üstüne, Rus istihbarat servislerinin, bu ülkedeki militanların komşu ülkelere sızmasının önüne geçmek adına 7/24 çalışmakta olduklarını kaydetti.Kremlin Sözcüsü bir başka soru karşısında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in terör saldırılarına ilişkin bir açıklama yapmayı planlamadığını belirtti ve bunun sebebini şu şekilde açıkladı: ‘Afganistan’dan yeni tahliye operasyonu planlamıyoruz’Bunun yanında Peskov, Rusya’nın şu an için Afganistan’dan yeni bir tahliye operasyonu gerçekleştirmeyi planlamadığını belirtti: “Şimdilik başka bir operasyon planlanmıyor, ileride ne olacağıysa durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacak.”Rusya Dışişleri daha önce, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının Rusya Savunma Bakanlığı güçleri tarafından başarılı bir biçimde tahliye edildiği açıklamasını yapmıştı.Rusya, pek çok ülkenin aksine Kabil’deki büyükelçiliğinin personelinin tamamını ise tahliye etmiş değil. Ancak tahliye operasyonları ile elçilikte çalışanların sayısını azalttı.ABD ile müttefiklerinin Afganistan’dan çekilme sürecinde, NATO'nun yıllardır eğittiği Afgan ordusu hızla dağılıp karşı koymamış, böylece Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'e girmişti. Böylece, direniş ortaya koyan bir bölge dışında ülke topraklarının hepsi Taliban’ın kontrolü altına girmiş, ülke yönetimi bu grubun eline geçmişti.

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