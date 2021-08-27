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https://tr.sputniknews.com/20210827/rosoboronexport-7-ulke-ile-s-400-tedarikine-iliskin-gorusmeler-suruyor-1048386403.html
Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor
Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor
Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi ülkenin Rus S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki için Rosoboroneksport ile görüşmeler yürüttükleri... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:25+0300
2021-08-27T15:25+0300
dünya
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rosoboroneksport
s-400
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Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 ‘Triumph’ hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor” dedi.Şu ana kadar Çin ve Türkiye’ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021’in sonunda Hindistan’a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus’un da S-400’lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.
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rusya, çin, türkiye, rosoboroneksport, s-400

Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor

15:25 27.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRusya'dan Taliban tehdidinin arttığı Tacikistan'da S-300'lü eğitim tatbikatı
Rusya'dan Taliban tehdidinin arttığı Tacikistan'da S-300'lü eğitim tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi ülkenin Rus S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki için Rosoboroneksport ile görüşmeler yürüttükleri belirtildi.
Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 ‘Triumph’ hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor” dedi.
Şu ana kadar Çin ve Türkiye’ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021’in sonunda Hindistan’a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus’un da S-400’lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.
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