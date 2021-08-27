https://tr.sputniknews.com/20210827/rosoboronexport-7-ulke-ile-s-400-tedarikine-iliskin-gorusmeler-suruyor-1048386403.html

Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor

Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor

Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi ülkenin Rus S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki için Rosoboroneksport ile görüşmeler yürüttükleri... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T15:25+0300

2021-08-27T15:25+0300

2021-08-27T15:25+0300

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türkiye

rosoboroneksport

s-400

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Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik’e konuşan Miheyev, “Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 ‘Triumph’ hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor” dedi.Şu ana kadar Çin ve Türkiye’ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021’in sonunda Hindistan’a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus’un da S-400’lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.

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rusya, çin, türkiye, rosoboroneksport, s-400