https://tr.sputniknews.com/20210827/trump-kabildeki-saldiri-abd-birliklerinin-zayifligini-ortaya-koydu-1048393546.html

Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu

Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T20:10+0300

2021-08-27T20:10+0300

2021-08-27T20:10+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

işid

saldırı

joe biden

donald trump

asker

açıklama

zayıflık

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını ortaya koyduğunu belirtti.Trump, Kabil’deki saldırının ABD’nin başına gelen en utanç verici şey olduğunu belirterek, “Zayıfız, çaresiziz. Ne yaptığını anlamayan insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.Perşembe günü Kabil Havaalanı binasının yakınında gerçekleştirilen iki intihar saldırısı sonucunda son verilere göre, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Taliban, failleri adalete teslim etme sözü verdi.Taliban'ın 15 Ağustos'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve birkaç saat içinde tam kontrol sağlamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havaalanına akın etmesiyle tam bir kaos ortamı hakim olmuş, bazı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini hemen tahliye etmeye başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/pentagon-afganistandaki-bombali-saldirilarda-yaralanan-abd-askerleri-almanyaya-ulasti-1048390655.html

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abd, işid, saldırı, joe biden, donald trump, asker, açıklama, zayıflık, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı