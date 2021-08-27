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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/trump-kabildeki-saldiri-abd-birliklerinin-zayifligini-ortaya-koydu-1048393546.html
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T20:10+0300
2021-08-27T20:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
saldırı
joe biden
donald trump
asker
açıklama
zayıflık
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını ortaya koyduğunu belirtti.Trump, Kabil’deki saldırının ABD’nin başına gelen en utanç verici şey olduğunu belirterek, “Zayıfız, çaresiziz. Ne yaptığını anlamayan insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.Perşembe günü Kabil Havaalanı binasının yakınında gerçekleştirilen iki intihar saldırısı sonucunda son verilere göre, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Taliban, failleri adalete teslim etme sözü verdi.Taliban'ın 15 Ağustos'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve birkaç saat içinde tam kontrol sağlamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havaalanına akın etmesiyle tam bir kaos ortamı hakim olmuş, bazı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini hemen tahliye etmeye başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/pentagon-afganistandaki-bombali-saldirilarda-yaralanan-abd-askerleri-almanyaya-ulasti-1048390655.html
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abd, işid, saldırı, joe biden, donald trump, asker, açıklama, zayıflık, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu

20:10 27.08.2021
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını gösterdiğini söyledi.
Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını ortaya koyduğunu belirtti.
Trump, Kabil’deki saldırının ABD’nin başına gelen en utanç verici şey olduğunu belirterek, “Zayıfız, çaresiziz. Ne yaptığını anlamayan insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.
Perşembe günü Kabil Havaalanı binasının yakınında gerçekleştirilen iki intihar saldırısı sonucunda son verilere göre, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Taliban, failleri adalete teslim etme sözü verdi.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve birkaç saat içinde tam kontrol sağlamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havaalanına akın etmesiyle tam bir kaos ortamı hakim olmuş, bazı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini hemen tahliye etmeye başlamıştı.
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı
17:54
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