https://tr.sputniknews.com/20210827/trump-kabildeki-saldiri-abd-birliklerinin-zayifligini-ortaya-koydu-1048393546.html
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T20:10+0300
2021-08-27T20:10+0300
2021-08-27T20:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
saldırı
joe biden
donald trump
asker
açıklama
zayıflık
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını ortaya koyduğunu belirtti.Trump, Kabil’deki saldırının ABD’nin başına gelen en utanç verici şey olduğunu belirterek, “Zayıfız, çaresiziz. Ne yaptığını anlamayan insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.Perşembe günü Kabil Havaalanı binasının yakınında gerçekleştirilen iki intihar saldırısı sonucunda son verilere göre, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Taliban, failleri adalete teslim etme sözü verdi.Taliban'ın 15 Ağustos'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve birkaç saat içinde tam kontrol sağlamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havaalanına akın etmesiyle tam bir kaos ortamı hakim olmuş, bazı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini hemen tahliye etmeye başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/pentagon-afganistandaki-bombali-saldirilarda-yaralanan-abd-askerleri-almanyaya-ulasti-1048390655.html
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abd, işid, saldırı, joe biden, donald trump, asker, açıklama, zayıflık, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını gösterdiğini söyledi.
Fox News’e konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı'na yönelik bombalı saldırıların ABD’nin mevcut yönetiminin kontrolü altındaki Amerikan birliklerinin zayıflığını ortaya koyduğunu belirtti.
Trump, Kabil’deki saldırının ABD’nin başına gelen en utanç verici şey olduğunu belirterek, “Zayıfız, çaresiziz. Ne yaptığını anlamayan insanlar tarafından yönetiliyoruz” dedi.
Perşembe günü Kabil Havaalanı binasının yakınında gerçekleştirilen iki intihar saldırısı sonucunda son verilere göre, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Taliban, failleri adalete teslim etme sözü verdi.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesi ve birkaç saat içinde tam kontrol sağlamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havaalanına akın etmesiyle tam bir kaos ortamı hakim olmuş, bazı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini hemen tahliye etmeye başlamıştı.