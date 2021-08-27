https://tr.sputniknews.com/20210827/turk-is-aclik-siniri-2-bin-927-yoksulluk-siniri-ise-9-bin-533-tl-1048390065.html

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 927, yoksulluk sınırı ise 9 bin 533 TL

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 927, yoksulluk sınırı ise 9 bin 533 TL

TÜRK-İŞ araştırmasının Ağustos 2021 ayı sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T17:37+0300

2021-08-27T17:37+0300

2021-08-27T17:41+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

işsizlik

türk-iş

zam

açlık sınırı

geçim

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Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.533.28 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.572.79 TL olmuştur.Türk-İş tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:'4 kişilik ailenin gıda harcaması tutarı: 2.926 TL'Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 23 TL, yılbaşına göre 337 TL ve geçen yıla göre 543 TL arttı. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 76 TL, sekiz aylık 1.097 TL ve yıllık 1.769 TL tutarında arttı. TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2021 itibarıyla şu şekilde gelişti: Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 22.78 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19.06 olarak hesaplandı.

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türkiye, enflasyon, işsizlik, türk-iş, zam, açlık sınırı, geçim