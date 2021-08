https://tr.sputniknews.com/20210828/prof-muftuoglu-mrna-asilariyla-ilgili-sehir-efsanelerinin-sonu-geldi-1048404250.html

Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi

Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, The New England Journal of Medicine'da yayımlanan yeni araştırmanın sonuçlarıyla birlikte mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T10:52+0300

2021-08-28T10:52+0300

2021-08-28T10:52+0300

koronavirüs

koronavirüs

osman müftüoğlu

biontech

koronavirüs aşısı

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577524_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_bf032b4705641600516ff88274ee7f83.jpg

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Efsanelerin nihayet sonu geldi' başlığıyla yayımlanan yazısında mRNA aşılarının en güçlü aşı alternatifi oldukları konusunda genel bir kanaat olduğunu söyledi.Bu kanaate kendisinin de katıldığını belirten Müftüoğlu, "Usulünce uygulandıklarında ölü virüs ve vektör aşılarına oranla çok daha güçlü, etkili ve muhtemelen de uzun süreli bir bağışıklık sağladıkları fikri bende de var" dedi.Müftüoğlu, diğer taraftan da bu aşılarla ilgili 'şehir efsanelerinin' de, 'tevatürlerin' de bir türlü bitmediğini ifade etti. "Neyse ki ünlü tıp mecmuası 'The New England Journal of Medicine'da yayımlanan yeni ve mühim bir araştırmanın sonuçları bu efsanelerin üzerine kocaman ve kalınca bir 'çarpı' hatta net bir 'çizgi' attı. Kısacası mRNA aşıları (BioNTech ve Moderna) ile ilgili şehir efsanelerinin de sonu nihayet geldi" ifadesini kullandı.Müftüoğlu, İsrail'de mRNA aşısıyla aşılanan 885 bin kişiden elde edilen sonuçların net özetinin şunlar olduğunu aktardı: mRNA aşıları: Ne yapıyor, ne yapmıyor?"- Bulgu 1: Araştırmada incelenen 885 bin aşılanan kişiden hiçbirinde pıhtılaşma sorunu görülmemiş. Kısacası bu aşı pıhtılaşmaya yol açmıyor. Aşılamadan önce ya da sonra kan sulandırıcı kullanmanın hiçbir anlamı yok. - Bulgu 2: Aşılananlarda lenf bezi şişmesi olasılığı var ama bu olasılık çok çok düşük: 100 binde 78 civarında. Ayrıca şişen lenf bezleri de kısa bir süre sonra kendiliğinden küçülüyor. - Bulgu 3: Sık sık gündeme getirilen kalp kası iltihabı meselesine gelince... Kalp kası iltihabı (miyokardit) aşılananlarda 100 binde 2.7 oranında görülmüş. Buna karşılık aşılanmayıp COVID-19 hastalığına yakalananlarda bu rakam 100 binde 11 olarak bulunmuş. Anlamı şu: mRNA aşıları miyokardit riskini 4 kat azaltıyor. - Bulgu 4: Sık gündeme getirilen bir başka kuşku, daha doğrusu şehir efsanesi de yüz felci meselesi. Araştırma yüz felcinin aşılanan grup ile aşılanmayan grup arasında istatistiksel olarak ciddi bir anlam ifade edebilecek farklılık göstermediğini ortaya koyuyor.Efsaneler neden bitti?İsrail'de yapılan bu çalışma bugüne kadar yapılan en kapsamlı mRNA (BioNTech) aşısı takibi araştırmasıdır. Dünyanın en önemli, güvenilen, saygın tıp dergilerinden birinde yayımlanmıştır. Araştırmanın net sonucu da 'asıl riskin aşı yaptırmakta değil, aşı yaptırmayıp Kovid-19’a yakalanmakta' olduğunu net ve açık olarak göstermiştir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, osman müftüoğlu, biontech , koronavirüs aşısı, moderna