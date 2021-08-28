https://tr.sputniknews.com/20210828/reutersa-konusan-turk-yetkililer-turkiyenin-kabil-havaalani-sartini-acikladi-1048400031.html
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifi hakkında, "Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:43+0300
2021-08-28T01:43+0300
2021-08-28T01:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifine dair açıklamalarda bulundu.'Bu haliyle kabul edilemez'Yetkililer, "Teklif bu haliyle kabul edilemez. Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması" ifadelerini kullandı.'Güvenlik Türkiye tarafından yürütülmeli'"Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız" diyen yetkililer, şöyle devam etti: "Güvenlik, TSK tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir."
https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, türkiye, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifi hakkında, "Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması" açıklamasını yaptı.
Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.
Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifine dair açıklamalarda bulundu.
'Bu haliyle kabul edilemez'
Yetkililer, "Teklif bu haliyle kabul edilemez. Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması" ifadelerini kullandı.
'Güvenlik Türkiye tarafından yürütülmeli'
"Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız" diyen yetkililer, şöyle devam etti: "Güvenlik, TSK tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir."