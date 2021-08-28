https://tr.sputniknews.com/20210828/reutersa-konusan-turk-yetkililer-turkiyenin-kabil-havaalani-sartini-acikladi-1048400031.html

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifi hakkında, "Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T01:43+0300

2021-08-28T01:43+0300

2021-08-28T01:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

taliban

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Taliban'ın Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme teklifine dair açıklamalarda bulundu.'Bu haliyle kabul edilemez'Yetkililer, "Teklif bu haliyle kabul edilemez. Türkiye teknik olarak havaalanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması" ifadelerini kullandı.'Güvenlik Türkiye tarafından yürütülmeli'"Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız" diyen yetkililer, şöyle devam etti: "Güvenlik, TSK tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir."

https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, türkiye, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı