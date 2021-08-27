https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html

ABD Dışişleri: Kabil Havaalanı'nın idaresini Afgan halkına devredeceğiz

ABD Dışişleri: Kabil Havaalanı'nın idaresini Afgan halkına devredeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın yönetimini 'Afganistan halkına devredeceklerini' söyledi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T22:54+0300

2021-08-27T22:54+0300

2021-08-27T23:37+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

sığınmacı

ned price

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci ve dün yaşanan bombalı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Price, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişinin tahliye edimesine yardımcı olduğunu belirtti.Kabil Havaalanı'nın akıbetiWashington'un Afganistan'daki diplomatik varlığının ileride devam edip etmeyeceği yönünde henüz bir karar verilmediğini paylaşan Price, ayrıca Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın akıbetine de değindi.Sözcü, "Kabil Havalimanı'nın yönetimini Afgan halkına devredeceğiz" ifadelerini kullandı.Price, "Türkler havalimanı konusunda bugüne kadar yapıcı bir rol oynadılar. Bu konu Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konulardan biriydi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı konusunda Türklerin oynamış olduğu rolden dolayı minnettarız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı kamuya açık açıklamaları oldu ancak ben burada tamamlayayım" şeklinde konuştu.'Sözlere değil, eylemlere odaklanıyoruz'"Kabil'in büyük kısmını kontrol ettikleri için Taliban ile belirli bir düzeyde koordinasyon sağlanmalı" diye kaydeden Dışişleri Sözcüsü, "Taliban hareketinden duyduklarımızın bir kısmı olumlu ve yapıcı, ancak sözlere değil, eylemlere odaklanıyoruz" dedi.Taliban'ın, diplomatların güvenliğini ve emniyetini sağlama sözü verdiğini dile getiren Price, bunun gerçekçi olup olmadığını görmeyi beklediklerini ifade ederek, "Taliban, çeşitli ülkelerin Afganistan'daki diplomatik varlıklarını sürdürmelerini istediklerini açıkça belirtti" diye ekledi.'ABD'ye 6 binden fazla Afgan mülteci geldi'Daha fazla ülkeye, Afgan sığınmacıları kabul etme çağrısı yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan sözcü, şöyle devam etti: "6 binden fazla Afgan sığınmacı ABD topraklarına geldi ve 4 askeri üste ağırlandı."Bununla birlikte Price, "Taliban, ülkede kalmaya karar veren Batılı vatandaşların güvenliğini sağlamaya kararlı" şeklinde konuştu.Bunun yanı sıra Price, Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin kapsayıcı olması gerektiğini kaydederek, bu hükümetin terörle mücadele konusunda kararlı olması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

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https://tr.sputniknews.com/20210827/beyaz-saray--afganistandan-guvenli-tahliyeler-icin-talibanla-anlasmak-disinda-bir-secenegimiz-yok-1048394999.html

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abd, afganistan, taliban, sığınmacı, ned price, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı