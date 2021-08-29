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Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü
Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan çekilme sürecini ve iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T00:54+0300
2021-08-29T00:54+0300
dünya
abd
afganistan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
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Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için devam eden çabalarımızı konuşmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü" denildi.İki bakan, 24 Ağustos'ta da Afganistan'daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.
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abd, afganistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken

Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü

00:54 29.08.2021
© REUTERSMevlüt Çavuşoğlu - Anthony Blinken
Mevlüt Çavuşoğlu - Anthony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© REUTERS
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan çekilme sürecini ve iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.
Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için devam eden çabalarımızı konuşmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü" denildi.
İki bakan, 24 Ağustos'ta da Afganistan'daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.
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