https://tr.sputniknews.com/20210829/blinken-ile-cavusoglu-afganistandan-cekilme-surecini-gorustu-1048414433.html

Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü

Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan çekilme sürecini ve iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T00:54+0300

2021-08-29T00:54+0300

2021-08-29T00:54+0300

dünya

abd

afganistan

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

antony blinken

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Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için devam eden çabalarımızı konuşmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü" denildi.İki bakan, 24 Ağustos'ta da Afganistan'daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.

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abd, afganistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken