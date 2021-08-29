https://tr.sputniknews.com/20210829/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-mesaji-1048431925.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı 30 Ağustos mesajında "Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T23:14+0300

2021-08-29T23:14+0300

2021-08-30T00:00+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

30 ağustos zafer bayramı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti.Milletin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu gurur gününde kendilerini yalnız bırakmayanlara, şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisinin kıymetli mensuplarını ve ordunun kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini kaydetti.Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz'un, 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün, sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210829/kilicdaroglundan-30-agustos-mesaji-1048425999.html

https://tr.sputniknews.com/20210829/mansur-yavastan-30-agustos-mesaji-bize-dusen-gorev-cumhuriyetimizi-sonsuza-dek-muhafaza-etmektir-1048427124.html

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recep tayyip erdoğan, 30 ağustos zafer bayramı