Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210830/galata-kulesinde-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-isik-gosterisi-yapildi-1048459925.html
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T23:00+0300
2021-08-30T23:00+0300
türkiye
video
30 ağustos zafer bayramı
cumhurbaşkanlığı
kültür ve turizm bakanlığı
kutlama
galata kulesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048459853_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_5879ff33baedcfdb741ae999d2b7f7d8.jpg
Türkiye bayrağıyla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
türkiye
galata kulesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048459853_72:0:1139:800_1920x0_80_0_0_d93cda462b08bde26d0c9a289f927c08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, kutlama, galata kulesi

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

23:00 30.08.2021
© AAGalata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.
Türkiye bayrağıyla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.
Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.
Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
600000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:31İBB'nin Yenikapı'daki 30 Ağustos Kutlamaları'nda belediye personelleri vals gösterisi yaptı
23:29Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
23:18'Amerikan askerlerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı'
23:16Netanyahu, yabancı liderlerin hediyelerini devlete iade etmemekte direniyor
23:08Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Kuzey Kıbrıs kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin açıklama
23:00Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
22:54ABD, Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti
22:31BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı
22:30BMGK'den 'Kabil Havalimanı' kararı
22:29Gazprom’un yılın ilk yarısındaki net karı 22 kat arttı
22:12'Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini olumsuz karşılayanların oranı yüzde 65'
22:10Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu
22:00ABD, Kabil'deki saldırıda sivil kayıpları reddetmedi, 'durumun değerlendirildiğini' bildirdi
21:59Tacikistan’daki Rus askerlerden S-300’lü tatbikat
21:50Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'de
21:47Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
21:42UNICEF: Kabil’de Pazar günkü hava saldırısında 7 çocuk öldü
21:35'Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın altına satmayın'
21:23İmamoğlu: Bağcılar-Esenyurt Metro Hattı günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet edecek
21:19Yeni dünyanın gözde mesleği: Drone pilotluğu