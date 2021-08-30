https://tr.sputniknews.com/20210830/galata-kulesinde-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-isik-gosterisi-yapildi-1048459925.html

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

video

30 ağustos zafer bayramı

cumhurbaşkanlığı

kültür ve turizm bakanlığı

kutlama

galata kulesi

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Türkiye bayrağıyla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

türkiye

galata kulesi

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video, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, kutlama, galata kulesi